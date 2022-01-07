人民网北京1月7日电 （记者何淼）近日，北京师范大学举办中共党史党建一级学科建设研讨会。

北京师范大学马克思主义学院院长张润枝教授表示，在中国共产党成立100周年的重要时间节点，国家正式设立中共党史党建一级学科，可谓正当其时。北京师范大学的中共党史学科始建于1958年，改革开放后获得首批中共党史硕士学位授予权，1986年获得中共党史博士学位授予权，培养了大量人才，取得了辉煌成果。北京师范大学马克思主义学院将利用好国家高度重视中共党史党建一级学科建设的历史契机，在学科建设、学术研究、队伍建设、人才培养上发挥更大的作用。

与会专家学者们认为，成立中共党史党建一级学科，既是继承发扬中国共产党重视党史党建工作的优良传统和全面从严治党的现实要求，更是紧密围绕党和国家工作大局，坚持把以史为鉴、资政育人作为根本任务，积极发挥高校作为党史党建工作重要阵地作用，培养造就一支政治素质强、专业水平高的党史党建人才队伍的迫切要求。

北京师范大学中共党史党建研究院院长王炳林教授指出，中共党史党建一级学科建设要注重三个方面，一是注重内涵发展，要集中力量深化研究马克思主义政党学说、党史重要人物、党史重大事件、民族复兴主题、党的自身建设、执政能力提升等重大理论问题；二是注重外延发展，要定位处理好与历史学、政治学等学科的边界界定和交叉融合的问题，关键要与马克思主义理论学科建设有机融合，为高校思想政治理论课提供强大支撑；三是注重目标追求，要紧紧围绕资政育人的目标，从党史中汲取智慧，服务党和国家的事业，并把党史教育融入思想政治理论课和课程思政中，发挥立德树人作用，培养担当民族复兴大任的时代新人。

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