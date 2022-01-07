人民网北京1月7日电 （记者孙竞）1月6日，由共青团中央、全国青联指导，中国青年科技工作者协会、中国青年创业就业基金会、团广东省委、广东省青联主办的“致敬战疫的青春”首届钟南山青年科技创新奖主题分享会在广州市举行。

活动揭晓了首届钟南山青年科技创新奖评选结果，王琳、王吉光、王守巨、王祥喜、吕奔、关伟杰、苏士成、吴南、林浩添、韩大力等10位青年科技工作者获此殊荣。同时，第二届钟南山青年科技创新奖评选工作正式启动。

分享会上，“共和国勋章”获得者、中国工程院院士钟南山分析了当前国内外疫情防控形势，讲述了全国民众齐心抗疫背后的感人故事，回忆了自身勇于创新、不懈奋斗的科研经历，鼓励广大青年科技工作者深怀爱国之心、砥砺报国之志，主动担负起党和人民赋予的使命责任，用更大的担当作为助推国家医疗卫生事业发展，不断为建设世界科技强国作出新的更大贡献。

部分获奖者及青年代表围绕“奋斗的青春”和“榜样的力量”主题，回忆战疫故事、分享成长经历、讲述感人瞬间，鼓励更多青年践行初心使命、勇攀科技高峰。

据悉，“钟南山青年科技创新奖”是经团中央书记处批准和钟南山院士授权设立，旨在鼓励广大青年学习钟南山院士的家国情怀和担当精神，不断开拓进取、投身创新实践，促进医疗卫生事业和生命科学领域创新发展。该奖每年面向全国医学和生命科学领域40岁以下的青年科技工作者展开评选，每次评选不超过10人。

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