原标题：教师“网宣”结婚 家长“情愿”送红包？

元旦前几天，云南省镇雄县华文学校一班主任在家长群转发了即将结婚的化学老师的结婚请柬，不少家长在群里发了红包，班主任也“来者不拒”，一一代收，并告诉学生如何坐车到达婚礼现场，称“有空的家长陪同孩子去玩一下”。虽然最后班主任又将红包一一退回，此事依然引发争议：家长群什么时候变成收红包群了？

化学老师结婚，班主任“顺手”在家长群发请柬，虽没有明说，但大部分家长都会明白这张请柬的暗示。最终，多数家长为了孩子都会送上“祝福”。正如有家长称，考虑到孩子还要在班级里学习，所以只能在群里发红包。

当然，不排除有家长与化学老师私下关系密切，愿意出席其婚礼并送出礼金，但这样的私人交情没有必要放到家长群这样的“公共场合”，至于该如何邀请也应当由化学老师自己来进行。班主任的“顺手之举”，显然有些“越俎代庖”。

《新时代中小学教师职业行为十项准则》《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》等都作出了“严禁以任何方式索要或接受学生及家长赠送的礼品礼金、有价证券和支付凭证”等相关规定。2019年12月，教育部公开曝光的8起典型案例中，黑龙江省哈尔滨市道里区兆麟小学教师焦某某因收取学生家长红包金额共计2000元，被处以行政记过处分，调离班主任工作岗位。2021年7月，教育部决定向全国中小学学校和教师开展有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治工作。

目前，当地教体局已让学校核查该事件，并形成报告上交教育部门。当地教育主管部门及时回应值得肯定，但让学校自己核查也引发网友另一种担心：能否确保客观公正，毕竟谁都不希望“家丑外扬”。对此，在学校自查的同时，教育主管部门不妨也及时介入、监督。

教师显性或隐性索要财物的“潜规则”，不但加重家长的经济负担，助长不良社会风气，更会损害教育公平，影响青少年健康成长。

学校承担着教书育人的任务，师德师风会对学生成长产生潜移默化的影响。因此，教书育人者理应必先强己律己，守住法律红线、道德底线。倘若只想利用教师的权力向学生、家长索取，耳濡目染，学生也极有可能成为钻营之人，这与教育的初衷相违背。

老师和家长的关系本就应该清清爽爽、干干净净，建立家长群的目的只有一个，那就是用来沟通教育问题。教师应当严格自律，拒收财物，用尽职与真诚让每一位家长放心；家长在抵制各类不良行为的同时也要对学校、教师多一些信心；教育主管部门也当认真履职，对违背师德师风行为发现一起处理一起。如此，“潜规则”才有可能得以破除，家长群也才会“减负”。（郭慧岩）

(责编：温璐、薄晨棣)