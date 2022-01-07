原标题：学习，到底该跟别人比还是跟自己比

备战中考是个漫长的过程，时刻紧绷会极大消耗心理能量，容易在冲刺阶段由于身心疲惫而坚持不下去。

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小G是某中学初三的学生，面对中考，她非常焦虑，整天愁眉苦脸的，班主任和家长都觉得她压力太大，试图跟她谈话疏导一下，但是没什么效果。在班主任的建议下，小G来到心理咨询室，希望跟我谈谈。

小G在我对面坐下来，开始诉说她的苦恼。进入初三以后，她感觉压力特别大，要拼命不停地学习而且根本不敢停下来，只要停下来，脑中就出现“教室里大家都在低头学习只有她自己在打游戏”的画面，很紧张。

实际上，她虽然强迫自己不停学习，效率却不高。比如，有时晚上9点多就写完作业了，硬是要熬到夜里1点多才睡觉。两三个小时的时间，她只是想背会第二天要检测的内容，但无论怎么努力就是背不会。越背不会越着急，就开始不由自主地胡思乱想：是不是别人都已经背会了，只有自己还不会。于是越不敢去睡觉，直到精疲力尽，父母催好多遍不得已才去睡觉。

我问小G：“你说自己学习‘不敢’停下来，你在担心什么呢？”

“担心别人超过我啊。”小G告诉我，上次期末考试，她的成绩有了很大提升，这让她既欣喜又意外。欣喜的是，自己一直付出的努力似乎有了效果，意外的是名次提升很多，让身边同学和老师都对她刮目相看，这样的成绩也让她视若珍宝，很害怕自己再掉下去。

“成绩的进步和名次的提升，这两者哪个对你更重要呢？”我问。

她显得有些困惑，反问我：“老师，我觉得这是一回事啊，成绩进步了名次才会提升，当然都重要。”

我笑着摇摇头：“那可不一样。成绩进步是你通过自己的努力就能实现的，是跟自己比；名次的提升不但需要你足够好，还需要其他同学不如你好才能实现，是跟别人比。”

“哦，的确是。”小G若有所思地点点头，想了一会儿，她诚实地说：“我依然觉得都很重要。”

“嗯，那请你再想想，跟自己比和跟别人比，哪个是你能控制的呢？”我继续问她。

“当然是跟自己比能控制啦。但是如果不跟别人比，我怎么知道我在进步呢？毕竟中考都是按照分数和名次来录取的啊。”小G回答。

“你说得很对，请你别着急，我们一会儿讨论这个问题哈。我现在之所以这样问你，是希望帮你澄清自己的感受。能不能回忆一下，你在上学期期末考试之前，学习状态是怎样的呢？”

“就是埋头自己学自己的，因为我觉得身边的人都比我强，我也没啥跟人家比的。”小G说。

“那之前和现在两种学习状态，你自己的感觉怎样呢？”

“之前学习起来轻松一些，考好了也比较有成就感。现在压力很大，生怕自己没别人学得多，考得不好就很沮丧，考好了也不敢放松。”小G说。

“我们每个人的心理能量都是有限的，你以前只跟自己比，可以把100%的心理能量都投入到学习中；现在还要跟别人比，可能只有60%的心理能量投入到学习中，剩下40%在担心别人超过自己怎么办。但别人学不学、学得怎样是你掌控不了的，于是徒增担心和焦虑，还消耗了自己的心理能量。”

小G点点头，说：“的确是这样的。”

“嗯，弄清了这一点，我们再讨论你刚才提到的问题，到底需不需要关注别人的成绩。这个需要澄清一个认知角度，你觉得，在备战中考的过程中，身边的同学是队友还是对手呢？”我问她。

“两者都有吧。”她说。

“那你能不能想想，把身边的同学当成队友，或者当成对手，你自己的感觉有没有不一样呢？”我问。

“当成队友感觉亲切一些，事实上身边的同学也的确给了我很多帮助；当成对手感觉不太好，想到他们可能跟我竞争上理想高中的名额，就很紧张。”小G说。

“哦，你觉得身边的人会跟你争夺名额和机会，难怪你会那么焦虑。如果我天天面对一些竞争对手，他上了我喜欢的高中我就上不了，那我也会压力山大的。但事实是这样吗？”我问她。

听我这么说，小G笑了：“的确会竞争，但应该不至于那么惨烈。毕竟全市的初中生都要参加中考，校外还有很多人报考那所高中，身边的同学并不是把我PK下来的那个人，我倒是也挺希望多几个同班同学一起考进去呢。”

“这样想很好啊，你的感觉有变化吗？”我抓紧机会问她。

“有，放松了很多。老师，这是我第一次从这个角度去思考成绩和班级排名，感觉心里放松了很多，也平静了很多，而且好像更有信心了。”小G说。

“小G你真棒，你的觉察和领悟能力都很优秀，而且你还很善良，愿意友好地面对身边的同学，更有勇气，坦诚地面对自己的感受。”我发自内心地称赞她。

接下来，我们又讨论如何找到适合她的提升学习效率的方法，小G非常认同，表示要回去试一试。

第二天，小G的妈妈特意发微信告诉班主任，昨天还郁郁寡欢、情绪低落的小G，在咨询之后像换了个人似的，晚上早早就睡了，第二天信心满满地出门上学了。

咨询师感悟：

小G代表了初三学子中比较普遍的一个群体，他们成绩不错，而且格外努力，不敢有丝毫放松，让焦虑占据了很多的心理空间。但备战中考是个挺漫长的过程，这样时刻紧绷会极大消耗他们的心理能量，很容易在最后关键冲刺阶段由于身心疲惫而坚持不下去，甚至在最后的考试中发挥失常，非常可惜。这时，家校通力合作，为这样的孩子做好心理护航便显得尤为重要。

在这个心理成长阶段的学生，自我同一性探索刚刚开始，对自我的评价和认知还不太稳定，所以很关注周围人的评价，并且会受到很大的影响。

针对这样的特点，一方面老师要引导学生增加对班级的归属感以及对同伴的信任，用朋辈的互助降低学生的焦虑；另一方面家长要首先调整好自己，不给学生增加不必要的焦虑，在做好生活照顾和保障的前提下，理解和接纳学生的情绪，并引导他们积极放松、张弛有度、提升有效学习时间内的学习效率，不打疲劳战。

小G是幸运的，她有耐心细致的老师帮助，更有温柔有爱的家长呵护，愿小G们都能凭借努力和汗水收获胜利的果实。（小月儿）

(责编：温璐、薄晨棣)