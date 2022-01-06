全国国防教育示范学校金属牌匾样式。图片来源：教育部网站

人民网北京1月6日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，为促进全国中小学校国防教育广泛深入开展，教育部、中央军委政治工作部近日印发《关于进一步做好中小学国防教育示范学校创建活动的通知》（下称《通知》），同时启动首批1000所全国国防教育示范学校创建工作。

开展全国国防教育示范学校创建活动，是增强青少年学生国防观念、培塑民族精神的基础工程。《通知》要求，示范学校要强化国防教育综合育人功能，深化教育教学改革，创新综合实践活动，深入开展专题教育，不断提升国防教育综合效益。

《通知》明确，创建活动以中小学（含中等职业学校）为主，以公办学校为主体、民办学校为补充，2021年底前重点遴选创建1000所左右，覆盖全国驻军较多的地级以上城市。“十四五”期间每年组织1次遴选、每3—5年组织1次复核，到2025年底基本实现全国地级以上城市和驻军较多的县（市、区）全覆盖，推动构建点面结合、辐射全域、覆盖各级各类中小学校的示范学校布局体系，切实提高学校国防教育水平。

对于相关评审程序，《通知》要求，严格按照学校申报、县（市、区）考察、地市级初审、省级评审、教育部和军委政治工作部认定公布的程序组织实施。其中，省级评审由省级教育行政部门会同省军区（卫戍区、警备区）政治工作部门组织评审团队，按照遴选和复核的标准条件，采取查阅资料、实地抽查、听取意见等方式进行，经公示无异议后提交教育部、中央军委政治工作部组织认定。

《通知》指出，各级教育行政部门要将创建活动纳入教学质量和示范学校评估指标体系，在经费支持、基础建设、教师交流培训、进修学习等方面给予政策倾斜；军队有关单位在示范学校开展学生军训、组织军事日活动，以及参观军史馆、博物馆、国防教育基地等方面提供优先便利条件，主动提供征兵入伍、军校招生等方面政策宣讲。

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