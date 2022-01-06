原标题：教育部：把实验室安全教育纳入学生培养环节

近日，教育部印发了《教育部办公厅关于开展加强高校实验室安全专项行动的通知》（以下简称《专项行动》）。《专项行动》是2019年印发的《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》（教技函〔2019〕36号）的实施方案，为文件的落实从九个方面进一步提供了具体的路径。

《专项行动》指出，要全面落实实验室安全责任体系。要求高校压实各级安全责任，明确一个职能部门牵头负责实验室安全工作，避免以前存在的“九龙治水”“多部门管理等于无人管理”的情况；要求高校行政主管部门落实监管责任，和本地区实验室安全相关行业部门建立协调机制，协同保障实验室安全工作。

《专项行动》要求高校根据本校实验室实际情况，足额配备专职安全管理人员，将所必需的资金列入年度预算，并制定相关政策，做好实验室安全管理与技术人员保障。

《专项行动》还要求高校把实验室安全教育纳入学生的培养环节中，针对不同学科、专业明确各级各类学生的培养要求。要求研究生导师将实验室安全教育列入指导内容，让安全教育入脑入心。建立实验人员安全准入制度，未取得相应学分或未通过考核的人员不得进入实验室进行实验操作。同时，要求高校行政主管部门建立实验室安全培训机制，定期组织开展相关人员的培训。

教育部科学技术与信息化司负责人表示，对专项行动落实情况不好的高校会进行督导，对因违反法律法规和学校实验室安全管理相关规定等，造成实验室安全责任事故或责任事件的，依法依规追究责任。（张盖伦）

(责编：林禹彤(实习生)、温璐)