原标题：延庆三万中小学生掌握冰雪技能

和冰墩墩、雪容融一起在学校的露天冰场翩翩起舞；全副武装，男孩子们一起酣畅淋漓地打一场冰球赛……昨天，北京青年报记者从延庆区教委了解到，延庆区校园冰雪运动自2014年开展以来，全面构建起“奥林匹克教育+冰雪运动+特色学校建设+后备人才培养”的校园冰雪运动特色发展格局。截至目前，延庆区有3.1万中小学生掌握了冰雪技能，区级以上的冰雪运动特色学校达到了31所。

延庆区有9所全国青少年校园冰雪运动特色学校，太平庄中心小学就是其中之一。每到冬天，他们的室外滑冰场最让人羡慕。太平庄中心小学自2016年冬季开始筹措资金80余万元自建了延庆区第一个1800平方米的室外自然滑冰场，学校还购买了200余套冰刀等滑冰设备，全员开展滑冰活动。

上冰季一到，每天上冰一小时成了学生们最大的期盼。为了保证学生们每天上冰一小时，学校整合了课间操、大课间活动以及体育课时间，重新排课设计课程表，保证每个年级每天能有一小时的冰上活动时间。学校还组建了速度滑冰、花样滑冰、冰球、冰壶球等各种滑冰社团，丰富学生的运动内容。不仅自己的学生能享受冰雪的快乐，自2016年开始至今，太平庄中心小学还与北京张家口工业街小学、北京太平路小学以及延庆区沈家营等学校组成了滑冰联盟校，共享冰雪资源。学校还免费为周围群众以及学生家长开放冰场，普及滑冰运动。至今为止，学校冰场累计上冰人数达到了8万人次。

六年间，通过开展滑冰活动，老师们发现学生的精神面貌、身体素质有了明显变化，体质健康测试的成绩逐年提升，近视、肥胖率都呈下降趋势。学校还先后为延庆区冰雪队输送了近30名滑冰运动员。

像太平庄中心小学这样有自身特点的冰雪运动特色校在延庆还有很多。北青报记者从延庆区教委了解到，深化冰雪特色学校建设是延庆区教委的一项重要举措。区教委每年定期组建区级评审专家小组，对31所冰雪运动特色学校和23所奥林匹克教育示范学校进行督导复核，进一步推动特色校工作发展。拨付专项资金支持中小学、幼儿园冰雪特色校发展。在连续开展冰雪进课堂的活动中，每年定期组织5000人进行滑冰滑雪技能普及，截至目前，冰雪技能普及人数累计达3.1万余人，还指导学校利用课后服务时间全年开展旱地类冰雪活动和奥林匹克教育、冰雪文化知识宣传教育活动。

记者 王薇 摄影/李岩

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