人民网北京1月5日电 （记者孙竞）以“共建·共融·共享——提升高校服务区域发展和国家战略能力”为主题的人民网2021大学校长论坛日前在四川成都举行。本届论坛特别设置了北京分会场，中央民族大学党委常委、副校长石亚洲出席论坛并发言。

“高校是人才培养、科技创新的摇篮。立足服务国家战略全局、服务地方经济社会发展，是高校义不容辞的责任。”石亚洲表示，中央民族大学近年来在人才培养、协同创新、成果转化三个方面持续加强与地方经济的联动，并善于发挥人文学科优势与特长，成为铸牢中华民族共同体意识的重要阵地和民族理论政策研究的重要基地。

石亚洲指出，进入新时代，面对新要求，中央民族大学致力于做好人才培养的“加减乘除”。在优化专业时做加法，比如新闻+民族语、法律+民族语、工学+民族语、计算机+民族语，并增加了新的学科方向。同时，把一些不需要的专业减掉，加减并举形成人才培养的乘法效应，使急需的高层次人才培养更加适应国家需要和区域经济发展。

谈到如何克服高校之间的区域合作中存在的弱联盟现象，石亚洲提出建议，地方政府和教育部、高校三方共建，是非常好的形式；在这种联合中，政府和教育部门的主导是非常关键的。

对于高校来说，第一要主动对接、主动联合；第二要团结地去联合；第三，高校需要担当性地联合。特别是通过互联网信息化的联合，在技术手段上采用更新的联合，能够优化联合的体制机制。

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