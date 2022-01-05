原标题：“老师同学每天都有好心情，我就心满意足了”

或是一句简单暖心的文字，或是一幅配色柔和的画作，北京大学校园里的一块小小电子屏上，每天都有不一样的惊喜和感动在等待着同学们，为他们紧张繁忙的学习生活增添一抹趣味。而这些治愈人心的画作，皆出自一位北大保安之手，他是同学口中的“神仙大叔”，也是“光华扫地僧”。

他，就是北京大学光华管理学院1号楼的保安才志坚。近日，因坚持每日在电子屏上绘画而“出圈”，《人民日报》等多家主流媒体均在微博进行转发，话题词“北大保安大叔的日更太浪漫了”一度冲上热搜。

“好治愈呀，眼里有美，心里有爱的人，才能表达出这种美好”“只要有心，处处是美”“用心生活的人，生活也不会辜负你”“一颗温暖的心像冬日里的阳光，很暖；用心去完成的作品，散发着创作者的品质，很难得”……网友们纷纷留言称自己被这些画治愈了。然而，对于自己的意外“走红”，才师傅在采访中频频提到，“我就是随意画画，也从来没想过要出名。”

我就是一个普普通通的打工人

只是想勤勤恳恳挣点钱

午后，天空湛蓝剔透，冷风骤起，地上的枯叶随风打了个旋儿。许是为了方便学生进出，光华学院一楼的玻璃门一直敞开着，冷风随着人流吹了进来，清冷的大厅散发着丝丝凉意。

一进门，抬眼就能看到摆放在右侧的显示屏上写着几行字：“苦出来的才是生活，熬出来的才是日子，逼出来的才是人生。”这是才师傅从抖音里看到的一句“心灵鸡汤”，觉得挺适合激励学生们，当即就分享在电子屏上了。橙黄色的字体挂在灰黑色的背景上，极为显眼。屏幕下方的桌面上摆着一个插着花束的玻璃瓶，那是才师傅从秋日的校园里捡来的银杏叶，旁边还放着一块在未名湖畔捡来的鹅蛋大的石头。

此时，才师傅正站在左侧的前台值班，前台的玻璃桌面下，放置着学生们丢失的学生卡、U盘、钥匙等小物件。“有的物件是巡楼时捡回来的，有的是学生捡到送来的。”才师傅说，大家不小心丢的东西，他都会收集起来，也方便失主寻回。

“这是北京大学最好的专业，从这儿毕业的学生能力都特别强。”说这话时，才师傅的脸上流露出满满的自豪感。“能在北大最好的学院当保安，朋友们都可羡慕了。”才师傅带着我穿梭在楼层之间，欲寻找安静一隅。楼道一侧的休息区坐满了学生，或看书，或写作，每个人都专心地忙碌着自己手头上的事儿。

前不久，总有学生拿着手机跑过来跟他讲“师傅，你上热搜了”。只不过，意外走红捎带而来的频繁采访和“偷拍”，让才师傅倍感郁闷。他坦言自己就是一个普普通通的打工人，只是想勤勤恳恳挣点钱。

才师傅说，那时自己根本不知道“热搜”是啥，也不知道微博是什么。但是，说的人越来越多，他内心就感到无比好奇。于是，在学生的帮助下，他也在手机上下载了微博。“哦，原来这就是微博热搜呀。”才师傅看到《人民日报》等主流媒体都有转载关于他的报道，评论区里有几百条留言，他认认真真地读完了每一条内容。其中，令才师傅印象最深的一条留言写着“以后还是要上北大呀，北大出人才”，这让他内心极为触动。“因为小时候不爱学习，文化水平不高，校园里总能遇到外国友人来问路，听不懂，也答不上来。”年轻时未完成的学业，此刻成了他心中最大的遗憾。

画画和同学们学习是一样的，只要用心，啥事都能办成

谈及自己的绘画技能，才师傅说自己从来没有专门学过，画画水平很一般，平时手边有纸笔的时候就随便画画，不过都没保存下来。“画画这个事吧，和同学们学习是一样的，就是得用心。用心就能画好。只要用心，啥事都能办成。”

其实，才师傅画画的时间并不长。2019年年底，疫情开始肆意蔓延。学校为了防控疫情，在每栋楼都放置了一台多功能显示屏，方便进出教学楼的学生扫脸测温。起初，光华学院的学生最先在显示屏上写字或者画一些小动物。“我寻思着，学生们画得都挺好，我也画画试试。一来二去，就画上了。”

从那时起，才师傅就趁着学生们上课的时候，开始在显示屏上创作。刚开始，他只是从手机上寻找一些精美图片临摹，大概每隔三四天就能临摹一幅。有时，工作忙碌来不及更新，老师学生每天一进门就调侃“今天有没有新的作品啊”，才师傅只得逢人就解释今天因为工作原因没画。“这块显示屏现在成了他们每天最期待的惊喜。”

虽然电子屏上复杂的按钮、种类丰富的功能键对我们而言，简直“信手拈来”，但对于已经50多岁的才师傅来说，在电子屏这样的智能设备上作画的难度系数并不低。“之前画的好多幅画都找不到了，也不知道存哪里去了。可惜了！”才师傅直言自己对电子屏使用不甚熟练，跟大学生比差远了。说着，才师傅随手打开前几天精心绘制的作品《沙漠》，开始演示绘画流程。

映入眼帘的是一幅让人心情极为愉悦的作品。一轮烈日当空照，漫无边际的黄沙映射出橙色的光芒，远处的山脉连绵起伏，山脚下一排排树枝上缀满了成串成串的红色花朵，只见一位身着红色纱裙的妙龄女子正奔赴前方，长长的红色纱巾在她的身后随风飞扬。

“这是我最喜欢的一幅画。刚开始只画了沙漠，但总觉得少了点东西，想了想又画了一位拿着纱巾的红衣女郎。”才师傅指着作品下方展示的笔、橡皮、清除、形状等绘画工具逐一演示，选中画笔后，可以根据作画需求调整粗细，即便画错了也能用橡皮擦掉。“画笔里有很多颜色可以选择，这幅图的颜色都是我自己搭配的。”

不过，偶尔不小心碰到屏幕上的“清除”键，刚画好的草稿立刻就没了。才师傅甚是惋惜，那些一不小心删掉了、找不回来的画里，有他最满意的几幅画作。演示期间，身后总有路过的学生偷拍正在讲解的才师傅。一回头，正举着手机录制的学生羞涩一笑，忙说了句：“师傅，您这幅画画得真好。”

“其实我从没想过要出名，因为我就是一个普普通通的打工人。”被各大媒体相继报道后，才师傅也名气大涨，很多同学都会在路上主动和他打招呼。“我会一直画下去，因为每天有学生都来看有没有新作品，如果说我现在不画，同学和老师都挺失落的。”

在聊及北大保安人才辈出时，才师傅抢言道：“我来之前听说过有个保安自学考试，最后还回到家乡做了校长。人家比我强多了，还是人家有毅力。”

一天巡楼八九趟 画画只是业余活动

一眨眼，这已经是才师傅在北大工作的第5个年头了。

来北大之前，才师傅是一名下岗的煤矿工人。因为学习不好，他高一辍学后，就跟着父母在吉林老家的煤矿上工作。“家里五口人，姐姐和弟弟都是大学毕业，就我学习不好，没文化，只能下井。”才师傅说，因为父母都是煤矿正式工人，当时家里的生活条件其实还不错。只是在学习上，父母对他也是恨铁不成钢。“只要我好好学习，能考上学，他们就算砸锅卖铁也愿意啊。”

成为煤矿工人后，才师傅主要负责维护和修理矿井内的机械设备，辅助一线工人下井采煤。每天早上八九点，工人们开始排队乘坐“井车”下井，每个车厢能站三排，一排站5个人，下一次井需要15分钟。“在井下一天都见不到阳光，下去的时候脸是正常颜色，上来后，有的工人不笑，你都看不出来他的脸。”才师傅回忆，那时候每天都是脏兮兮的，生活很苦很苦。“说不好听点，就是3块石头夹块肉。就是脚下、左右全都是石头。”

矿上的检修工作简单乏味，才师傅几句话就草草结束了话题。但说起同在煤矿的父亲，他却滔滔不绝，神色难掩自豪。“我爸很厉害。那时矿上要考技师证，我爸考了第一名，当时给发了一个大红本，上面写着‘中华人民共和国技师证’。”才师傅说，虽然煤矿后来也组织过技师考试，但都不再发证书了，那个证书即便是搁在现在，也很有含金量。

从青葱少年到不惑之年，才师傅一干就是28年，直到2016年煤矿发生事故，最终关停。3000余位煤矿工人失业，才师傅也是其中一员。在家“闲置”了个把月后，他才在弟弟的推荐下，来到北大做起了保安。刚来没几天，他就很自豪地给家人报喜“我做梦都没有想到能来北大上班，而且是北大最好的光华管理学院”。

北大光华学院1号楼保安室总共4个人，主要负责楼内消防工作以及设施的检查和维护，通常是俩人一组，每月按单双日进行24小时轮岗，每隔俩小时巡楼一次，一天得巡视八九趟，五层楼巡视一圈最少得20分钟。“晚上也是两个小时一趟，主要看看老师办公室的插座是否关闭、是否存在火花等安全隐患。”才师傅说，晚上困了就在屋里的沙发上眯一会儿。“但是睡不着，上班总是担心哪里会有安全隐患。不像下班回家了，什么都不用想，躺下就睡着了。”

每逢值班之际，才师傅总会在清晨徒步走过未名湖畔，晨间雾气氤氲，巍然挺立的博雅塔在朦胧路灯的映衬下，尽显沉稳庄重，每天的工作就在此刻开启。“在这儿工作风吹不着，雨淋不着，休息的时候还能在校园走走。”才师傅直言比煤矿工作强太多了，心情也就更舒畅了。

虽然喜爱画画，但爱岗敬业的才师傅也只会在学生上课期间或者晚上封楼后进行创作，这是他一天中最惬意、放松的时候，他可以毫不避讳地在屏幕前酝酿许久，再认真绘制出来，短则需要半个小时，长则三四个小时，但才师傅乐此不疲，“毕竟咱是来工作的，画画是工作之外的业余活动。”

“我给同学们写的都是心里话”

在同学们眼中，才师傅不仅仅是一位敬业值守的保安，更是用心书画的“神仙大叔”。他绘制的画作不仅能装饰学院大厅，最重要的是，能为同学们在繁忙的学习生活之余，带去惊喜和感动。

“放假了，去海边，看日出。”

“同学，遇见你，是我一生的幸福。”

“人生没必要去追求那些身外之物，身体健康，无病无灾，一辈子平平安安，就是一个人最大的福气。”

虽然电子屏上的这些留言或画作大部分并非才师傅原创，但是这都是他给同学们最美好的祝福与希望。“我给同学们写的都是心里话，心里想到啥就写啥了。”才师傅说，同学们很早就到教室学习，很晚才走，都挺辛苦。所以就想让他们注意休息，保重身体。

在才师傅眼里，学生心思单纯又有文化，说出来的话听着也特别顺耳。才师傅说自己平时是一个很随和的人，跟学生关系都挺好。因为平时总在门口坐着，中午偶尔犯困，直打哈欠。细心的同学看到了，买咖啡时也会给他带一杯，“师傅，喝杯咖啡吧，提提神。”还有同学买了橘子也顺道塞给他两三个。“他们会想着，师傅天天在这儿站着，挺辛苦的。”

如今，他已然是同学们眼中的“好朋友”了。前不久，一位同学追着让他为自己即将过生日的好友创作一幅画。才师傅问她“画啥呀”，对方嬉皮笑脸地撂下一句“您自己想一想吧”，就走了。“我就寻思，既然同学已经说出口了，那就帮她画呗。”正值冬天，才师傅就简单画个雪景，然后又在上面画了个心。“给别人庆祝生日，聚会吃饭、蛋糕啥的都不重要，主要就得用心。”才师傅乐呵呵地说。

这次“出圈”后，有不少热心学生建议才师傅开个画展或做个图集，还有人主动表示要教他开抖音做直播挣钱，才师傅一一婉拒。他说自己没想那么多，也永远不会去想着靠画画挣钱。“画画水平啥样，我心里有数。这些画如果能让老师和同学们一进门就有新鲜感，都有好心情，我就心满意足了。”

文/本报记者 王静

图片提供/才志坚

(责编：郝孟佳、熊旭)