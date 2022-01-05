原标题：将劳动教育开展在广袤大地上

备料、切菜、调料、颠勺……日前，厦门大学群贤楼的教室传来锅碗瓢盆的“厨房交响曲”。讲台上，大厨团队细致讲解厦门红烧鱼、香酥椒盐虾的烹饪步骤；讲台下，学生们聚精会神，认真记录菜谱。

继“名厨厨艺课”后，厦门大学劳动教育校选课再次把厨房搬进了教室，学生在学习烹饪的同时还能拿学分。不少学生表示学好“厦大食堂版红烧鱼”后要给家长好好露一手。

长期以来，厦门大学坚持将劳动教育贯穿人才培养全过程，积极探索各种劳动教育模式，培育学生良好的劳动习惯。如今，正确的劳动观点和劳动态度已在厦大学生中内化于心、外化于行。

搭建教育平台

“八闽园”新农科实践基地里，厦大生命科学学院师生们正热火朝天地采摘蔬果。他们半扎马步，手拿剪刀，架势十足。“尝到自己种的瓜果，感觉无比幸福！”生命科学学院2019级本科生裴俊辉说。

厦门大学充分挖掘、利用身边资源，开展劳动教育，各学院结合自身特色，积极为学生搭建劳动教育实践平台，探索出了具有地域特点、专业特色的劳动教育路径。

环境与生态学院的学生前往漳江口红树林国家级自然保护区、东山岛、翔安区下潭尾湿地公园等地开展校外生产实习，同学们开展红树林底栖生物调查，进行生态修复考察和鸟类观察，自主开展调查研究并形成实习小论文；药学院组织本科生在福建省内开展采药实习，学生们身背采药工具，头戴斗笠、徒步登山，边走边采边学，采集有代表性的植物并将其制成标本……

开设特色课程

2013年，由厦大师生亲手搭建的SD太阳能小木屋“sunny inside”，经过8年的风吹日晒雨淋，急需修缮。在建筑系石峰教授的“数字建筑设计与建造”课上，建筑与土木工程学院的师生们努力用双手帮助它重新焕发生机，屋顶拆除、墙面改造，室内架构、室外装修……烈日下，一系列工程作业如火如荼地开展，耗时四周，小木屋焕发光彩。

厦门大学开设的劳动教育选修课，采用理论课程与劳动实践课程相结合的教学方式，学生在系统学习劳动理论后便进入到劳动实践课时的学习。

在蔡氏漆线雕艺术馆，学生们一同感受非物质文化遗产——漆线雕技艺的魅力。从手忙脚乱到逐渐上手，一个个独一无二的漆线雕作品在学生的手中诞生。

“老师讲了很多茶园生态的知识，如高茶树用来吸引害虫、山顶和山底保留原始生态等，让我更深刻地认识到维持生态平衡的重要性。”参加完“茶园劳动课”，厦大艺术学院2019级学生陆诗莹说。在这门劳动选修课上，校团委组织约200名学生前往茶园，体验采茶、制茶、茶道技艺，学习劳动知识，领略茶文化的魅力。

推动“所学”向“所为”跨越

“同学们应当走出实验室，走出理论的局限，培养实践能力，在劳动中加深对科研向应用转化的理解。”年近八旬的厦大生命科学学院教师王侯聪说。

在厦门大学现代农业科研与教学基地的农田里，播种、插秧、取样、杂交、收种，是学生团队的科研日常。“确实很辛苦，但是当看到一垄垄水稻收成的时候，觉得一切都是值得的。”课题组学生成员黄锦鹏皮肤晒得黝黑，笑容格外灿烂。

在厦门大学海洋底栖生物学实验室里，许多研究生都有过“养鲍鱼”的经历。育苗、搭建养殖装置、投喂饵料……他们想尽办法成为一名合格的“鲍鱼养殖户”。为了给鲍鱼提供更好的养殖环境，他们常常穿着水裤，下到半人高的养殖池里挑拣出死亡的鲍鱼个体。看似简单的步骤，却十分考验体力与耐力。在海上养鲍鱼的学生所处的环境则更加严苛，养殖浮筏随着海浪摇摇晃晃，加上风吹日晒，在上面作业的学生经常一不小心就晕船了。有些学生将研究融入养殖中，比如设计了十多种鲍鱼饲料，探寻摄食不同物质对鲍鱼生理生化的影响，助力新型饲料的研发；有些学生则以此为后期研究打下基础，如将鲍鱼放置到不同纬度的海区养殖，以获得实验所需的特殊材料……

“劳动是一切成功的必经之路。”厦门大学引领教育学子博学笃行、脚踏实地，扎根于脚下朴素的土地，将论文书写在祖国大地上，为热爱的事业抛洒汗水，通过劳动获取真知、深研学术，通过劳动实现“所学”到“所为”的跨越。

春耕夏耘，秋收冬藏。厦门大学的劳动教育开展在广袤的田间、美丽的茶园、无垠的滩涂、蔚蓝的大海，滴滴汗水浇灌而成的花朵绽放在每一位学子的心田。（记者 马跃华 通讯员 谢晨馨）

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