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北京市政协委员刘飞：“双减”下也要为教师减负

2022年01月05日08:44 | 来源：北京青年报
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原标题：“双减”下也要为教师减负

　　北京市政协十三届五次会议今天开幕。来自教育界别的北京市政协委员、朝阳区教师发展学院党总支书记刘飞到长富宫饭店报到时提到，今年他带来的提案关注“减轻教师负担”。

　　他提到，教师减负并非一个新话题。在“双减”背景下，再次受到大家关注。为了全面落实“双减”政策，各地纷纷响应，减负提质、减负增效、课后服务、延时服务、作业管理等措施纷纷出台。“教师不仅是‘双减’政策落地过程中的基层执行者，还承受了政策落地后的压力。随着课后服务实现全覆盖，教师承受的工作负担明显加重。”刘飞说。

　　因此，他建议创新师训方式，丰富师训内容。同时，切实落实中央市区减负文件精神，坚持治标治本相结合。以削减为先，对照《北京市中小学教师减负清单》，坚决清理督导、检查、评比、社会业务进校园、相关报表、抽调教师等行为，同时推动教师减负同优化教师资源配置、深化教育教学改革等有机结合，健全教师减负长效机制。

　　此外，还要从制度层面去保障教师的权益。建立健全法规、条例、办法、意见、实施细则等，进一步明确教师的权责，清晰划分教师工作的界限，使教师从背负的过多压力中解脱出来。此外，凝聚学校、家庭、社会的合力。教师的负担是一个社会性问题，需协同发力。（记者 武文娟）

(责编：郝孟佳、温璐)

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