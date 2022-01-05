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北京市政协委员毛颖梅：宣传“依法带娃” 避免“盲养”

2022年01月05日08:44 | 来源：北京青年报
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原标题：宣传“依法带娃” 避免“盲养”

　　北京市政协十三届五次会议今天开幕。昨天上午，市政协委员陆续到北京国际饭店、好苑建国酒店、长富宫饭店这三个驻地报到。来自教育界别的市政协委员、北京联合大学特殊教育学院教师毛颖梅报到时告诉北京青年报记者，她此次带来了关于普及宣传《家庭教育促进法》的提案，以促进“依法带娃”。

　　毛颖梅委员表示，《家庭教育促进法》刚从今年1月1日起施行。促进法的制定是对传统家庭教育观念的一个重大改变，将家庭教育由传统“家事”上升为新时代的重要“国事”，有助于解决我国未成年人家庭监护方面存在的两大薄弱环节——养而不教和教而不当。因为促进法不仅有针对性地列举了多条教育内容和教育方式，解决家长“教什么”“怎么教”的困惑，还严肃地提示家长——一旦违反相关规定，国家就会出手进行干预。

　　毛颖梅委员认为，“依法带娃”应该成为每个家长应有的基本认识。但长期以来，一些父母或其他监护人家庭教育主体责任意识不强，对未成年人生而不养、养而不教、教而不当的现象不同程度存在，有的甚至将实施家庭暴力混同为家庭教育方式，有的将教育孩子的责任完全推给学校，对孩子的不良行为表现不闻不问，即所谓“盲养”。为了避免和减少这样的情况发生，《家庭教育促进法》的普法工作势在必行。

　　为了让家长能够更好了解自身责任和义务，提升家长参与和科学育儿的意识，毛颖梅委员建议，应该在全市通过各种渠道广泛宣传普及《家庭教育促进法》的内容。司法部门可以及时整理未成年人家庭监护失当的相关案例，通过媒体广泛宣传；政府相关部门可以制作《家庭教育促进法》普及读本，妇联、少儿工委等群团组织可在社区通过海报、发放读本，微信公众号等多种途径渗透宣传，引导社区内的家长团体分享讨论。（记者 雷嘉）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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