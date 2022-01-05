原标题：疫情下，西安大学生争当校园“守护者”

深夜的路灯照亮了因新冠肺炎疫情封闭多日的校园，刚刚结束了一天的工作、还没来得及脱去防护服的00后志愿者，一路风驰，返回宿舍。他脚踏的“风火轮”是白天用来运送物资的滑轮小推车。

“这姿势，就一个字‘帅’”“心中有爱的小哥哥，辛苦了”……这段轻松有趣的视频，近日在网上传播。在封闭的西安大学校园中，大学生志愿者承担起了繁重的工作，还能苦中作乐自我解压，这份乐观向上让人感动。

视频中的“风驰”者，是长安大学的疫情防控志愿者李元翔。因为疫情，长安大学实施了封楼的管控政策，每天由志愿者把盒饭送到每个宿舍门口。每天早中晚，李元翔都负责为封闭在宿舍的同学们送饭。2021年12月21日晚，推着小车回宿舍的李元翔突发奇想：“为什么不滑着回去？既快又省劲儿。”同行的志愿者李帅佳随手拍下了这一幕。

李元翔说，元旦那天，学校特意给每位学生加餐，多给了一份炒菜，还有饮料。他和室友一起在宿舍看跨年晚会，和家人视频，共迎新年。

家在安徽的西安交通大学学生胡涵，期盼着能早日回家，但他也做好了无法回家过年的心理准备。身为党员、学生会干部，胡涵在疫情发生后马上报名加入了志愿者队伍。短短几天，西安交大雁塔校区组建的3个志愿者群里，已储备1000余名志愿者，这让胡涵很感动。

还有很多温暖的小事，让胡涵记忆深刻。一次，志愿者群临时通知有紧急任务，需要第二天6时45分集合。“通知来得特别晚，但第二天没有一人缺席”。

突如其来的疫情，打乱了大学生平静的生活。西安交大各院系迅速收集学生诉求，每日汇总，想方设法落实。“校内的物资比较充足，虽然食堂菜品没有之前丰富，但可以满足一日三餐需求。”元旦当天，有的学院还给学生准备了“零食盲盒”，里面有瓜子、苹果、小点心等。

为减少大家核酸检测排队等待的时间，西安交大学生团队自主开发了“西交helper”小程序。点开小程序，就能看到校内各个检测点的分布和预计等待时间。

西安外国语大学的首条“疫情防控青年志愿者突击队”招募信息发出后，在1小时内，就有500名志愿者报名。之后，这一队伍迅速壮大，目前已有近3000人。

“请戴好口罩，保持一米距离”“队伍往这边排，不要急”……2021年12月25日，身着志愿者红马甲的张海龙在学校核酸检测点坚守了5个小时。作为学校青年志愿者总队的团总支书记，他和志愿者伙伴们忙碌到次日2时40分，才结束所有工作。志愿者们负责的态度，让回到宿舍的张海龙久久不能平静，写下了这段话：“疫情来临，你们挺身而出、逆向而行……你们身披的那抹志愿红，是抗疫一线最惊艳的色彩。”

2021年12月底的西安，夜间温度低至零下。为帮助志愿者抵御寒冷，同学们纷纷送来了保暖贴。有的保暖贴里还夹着纸条：“To最可爱的人：愿这个冬天所有的遗憾，都是春天惊喜的铺垫。”

“这是一个双向温暖的过程，志愿者尽己所能保护身边的老师、同学，同学也尽可能带给志愿者温暖的守护。”张海龙说。

疫情大考中，西安外国语大学的志愿者全面参与了协助核酸检测、餐饮配送、环境消杀、“流调”信息采集等领域的志愿服务。其中，一支由25名退伍大学生组成的环境消杀队伍格外引人注目。

“全校学生宿舍楼内的所有公共区域，都是我们的职责范围。”环境消杀组组长任乐告诉中青报·中青网记者，宿舍楼没有电梯，志愿者要背着20多斤重的消杀壶到每个楼层消杀，几层楼爬下来，衣服常常都湿透了。

消杀工作结束后，队员们肩背生疼。为了不影响第二天的工作，几名志愿者在工作群里相互“支招”——“肩膀受力的地方垫上纸巾，我们以前拉练时就这样”“尽量把肩带调紧些，让药桶紧贴后背，就能受力均匀些”。

截至2021年12月31日，该校抗疫志愿服务累计超过1万人次，服务时长突破3万小时。

中青报·中青网记者 石佳 孙海华 见习记者 韩荣

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