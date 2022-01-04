原标题：《故事里的中国》：被张桂梅送给学生的468杯奶茶“甜到”

被张桂梅送给学生的468杯奶茶“甜到” 《故事里的中国》跨时空讲述“校长妈妈”张桂梅

恰逢元旦假期，在中共中央宣传部的指导下，由中央广播电视总台央视综合频道联合央视创造传媒、中国国家话剧院共同打造的原创大型文化节目《故事里的中国》第三季于1月3日晚八点档播出第四期。节目通过讲述“七一勋章”获得者、丽江华坪女子高级中学校长张桂梅的故事，致敬在赓续红色基因、践行红色精神道路上，涌现出的一批优秀共产党员。

多视角还原张桂梅日常细节

“我生来就是高山而非溪流，我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑……”这是华坪女高的宣誓词，40余年来，张桂梅校长推动创建了中国第一所公办免费女子高级中学，帮助近2000名来自大山里的女孩勇敢地追求人生的梦想。

本期节目邀请华坪女高办公室主任张晓峰和张桂梅学生杨晶晶，为观众还原张桂梅在日常生活中的细节，讲述她如何用爱托起大山孩子的希望。

张晓峰表示，张桂梅平时除了督促同学们好好学习，还为她们带去了无微不至的关爱。2020年秋季开学，张桂梅看到新生在军训时被晒得满头大汗，决定要让全校的女孩子都喝上奶茶，“当468杯奶茶送进学校的时候，整个校园沸腾了起来，张老师说我希望有一天，这些孩子走在街上，想喝什么就能喝什么”。

丽江华坪女子高级中学成立13年，毕业学子成为了教师、警察、医生……奋斗在祖国需要的地方。2015届毕业生杨晶晶，如今是丽江市公安局交通警察支队的一名警察。高二那年，杨晶晶的母亲不幸去世，是张桂梅帮助她重新燃起斗志。回忆起张老师对自己的呵护，杨晶晶忍不住热泪盈眶：“妈妈给我的，她给我了，妈妈给不了我的，她也给我了。”

跨时空对话“榜样”江姐

演员艾丽娅生动演绎张桂梅形象

为了更生动地讲述红色故事、传承红色精神，《故事里的中国》第三季在内容设计上，力求深入一个个历史现场，探寻人物背后的精神密码。

最新一期节目通过戏剧演绎的方式，把张桂梅与江姐共同的精神信仰深度关联，用经典歌曲《红梅赞》作为精神意象，将在一场场跨时空对话中，致敬新时代楷模与革命先烈。

1964年9月4日，根据小说《红岩》改编的歌剧《江姐》首演。它成为了新中国歌剧一个里程碑式的经典作品，使得一代代人在江姐精神的感召下成长。这其中，也有当时年轻的张桂梅。

张桂梅在中学时，演过江姐的全部歌剧。江姐形象深深烙印在了张桂梅的心里，成为她一生的榜样。办学过程中，张桂梅经历了各种困难，尤其在2020年生过一场重病后，体重下降40斤再也没恢复，但江姐的精神和共产党员的信仰始终激励着她。歌剧《江姐》“第二代”扮演者孙少兰曾在电话连线中，隔空为张桂梅演绎《江姐》里的唱段——《我为共产主义把青春贡献》：“我就感觉那边的声音，不像刚才那样没力气了，她就开始跟我慢慢唱。”

值得期待的是，演员艾丽娅将用极具层次感的表现，诠释出一个生动立体的张桂梅形象。当舞台呈现张桂梅和江姐同台对话时，艾丽娅眼中含泪，郑重地许下“我一定会将学生们培养成才，不让你们白白牺牲”的铮铮誓言。最后送别江姐时，她紧握的双拳则传递出张桂梅此刻坚定的决心，让观众更加有代入感。

“红岩上红梅开，千里冰霜脚下踩，三九严寒何所惧，一片丹心向阳开……”老师是筑梦者，更是引路人，张桂梅踏着江姐足迹，坚持用红色精神育人，让信念的花朵开遍祖国的每一片土地。关注CCTV-1，让我们一起聆听红岩故事，共唱“红梅赞”歌！

(责编：郝孟佳、熊旭)