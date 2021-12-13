原标题：2022年京考“城市更新”入考题

昨日，2022年度北京市各级机关公务员招录举行公共科目笔试。据了解，本次京考共有2399个职位，计划招录4266人，过审人数超过5万人。据华图教育公务员考试研究院分析，本次考试最大的变化在于回归了2019年区级和乡镇一张卷的形式，不再各自成卷。从考查难度来看，今年行测这一科目的难度较之往年略有下降。考查知识点涉及市情、政治、经济、法律、人文历史、科技地理等内容，包括京津冀协同发展、城市更新等入考题。

昨日，寒风呼啸。不到8点，北京电气工程学院的门外就已经有考生在等候。北京青年报记者看到，工作人员不停地喊话考生出示健康宝以及核酸检测阴性报告，还紧盯着核酸报告的时间。据了解，本次考次考生必须带齐准考证、本人有效居民身份证原件，经现场测量体温正常、北京健康宝为“未见异常”且持本人首场考试前48小时内采样的核酸检测阴性报告，方可进入考点。核酸检测报告须为全国范围内具有新冠肺炎病毒检测资质的机构出具的纸质或电子报告，提供的报告上须准确显示采样时间，要精确到小时。

上午11时，行政能力测试考试结束，考生们陆续走出考场。几位考生表示，考试的难度似乎不算大。华图教育公务员考试研究院指出，从本年试题特点来看，考查知识点仍然十分广泛，涉及市情、政治、经济、法律、人文历史、科技地理等内容。从考查难度来看，今年行测这一科目的难度较之往年略有下降。具体来看，考查到了诸如哲学知识、货币的职能、十九届六中全会等知识点，这些属于常规考点难度不大。也考查到了民法中民事责任、刑法中刑罚的相关内容，这属于难度偏高的考点需要考生有一定的分析能力。材料题中一则涉及了京津冀协同发展、一则以北京市城市更新行动相关内容为主题。而其中，言语理解与表达整体难度降低，主题偏向城市治理和科学技术。言语理解与表达模块，篇章阅读一如既往地考查了一篇公文类篇章，但涉及公文类知识的考查却减少了，专业性稍有降低。且篇章主题基本围绕城市治理和科学技术展开，如智慧城市和服务业扩大开放以及祝融星等。

下午的申论考试，也同样为一类试卷。主题落点在“城市应急管理”，很“北京”，也很前沿。据考生回忆，包括2021年11月北京市印发的《关于加快推进韧性城市建设的指导意见》也作为试题材料出现在了试卷中，材料非常“热”、非常“新”。

华图教育公务员考试研究院相关负责人指出，在今年的申论试卷中，有四道题，作答任务核心任务分别为：概括应急管理方面的做法、指出“硬资源”与“软支撑”包含的内容并比较二者关系、提出建议解决社区应急管理存在的问题、围绕城市管理并以“从‘治未病’想到的——”为题写文章。“整体来看，2022年京考申论题型特征稳中有变，重务实，侧重考查学生处理实际问题的能力。无论是‘概括做法’，还是‘提出建议’，抑或分析关系，都是对实际工作能力的考查。”上述负责人说。

据悉，笔试阅卷结束后，将由北京市公务员主管部门研究确定各类职位笔试最低合格分数线，对地处艰苦边远地区的街道、乡镇等基层职位和专门面向残疾人招考的职位等，将予以政策倾斜。报考者可于2022年1月登录“北京市人事考试通用平台”、北京人社微信公众号或北京人社APP查询笔试成绩和最低合格分数线。

记者 解丽 摄影/本报记者 郝羿 视频/本报记者 刘畅

(责编：郝孟佳、温璐)