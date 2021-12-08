原标题：高校思政教师5年增加6万人

在全国高校思想政治工作会议召开五周年之际，教育部昨天召开新闻发布会，介绍五年来高校思政工作取得的新进展和成效。记者从会上了解到，过去五年来全国高校思政教师队伍发展不断壮大，人才培养和学科发展迅猛。

至今年11月底，登记在库的高校思政课专兼职教师超过12.7万人，与五年前相比总数增加6万人，综合师生比已达到中央要求。思政教师结构素质也明显优化：今年思政课专职教师中拥有博士学位的有17866人，比2016年增加89%。高学历、年轻化已成为思政课教师队伍发展新状态。

为了精准培养高校思政课教师后备人才，2018年起，教育部将马克思主义理论学科列入“国家关键领域紧缺高层次人才培养专项招生计划”，专门增拨“高校思政课教师后备人才培养专项支持计划”，累计增加近9000个博士、硕士研究生招生指标，大大提升了高校对思政课后备教师的培养能力。

五年来，全国高校马克思主义学院由450余家发展到1400余家；全国马克思主义理论一级博士学位授权点由39个增至104个、一级硕士学位授权点由129个增至279个，人才聚集效应加速显现。

针对新时期大学生的思想政治工作，教育部思想政治工作司司长魏士强在发布会上表示，应精准把脉当代大学生存在的思想问题、实际需求，了解真问题，精准开展思想政治教育工作；要深化优质供给，加快建立各类具有重大牵引功能的平台基地，为高校培育时代新人提供优质资源供给和丰富实践载体；要完善落实机制，加强党对学校的全面领导，切实把立德树人成效作为检验学校一切工作的标准，推动学校三级党委书记聚精会神抓立德树人工作；要转变教育方式，以情景式、互动式等学生乐见的教育方式，用他们易于接受的语言，营造他们易于接受的氛围，使他们潜移默化地受到教育。“短时间内强制灌输和持续重复说教等方式，已不适合新时代思想政治工作。”魏士强说。

魏士强还回应了“名校大学生出国深造是否为他人作嫁衣”的问题。他表示，“支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用”是我国多年来的留学政策，进入新时代还是要一以贯之地实行。同时对出国留学的学生要充满信心，比如在抗疫中留学生群体的表现是可圈可点的。

魏士强强调：“要放宽视野来看待名校学生出国留学。推动构建人类命运共同体、深入推进世界各种文明的交流互鉴，需要我们以开放包容的姿态培养越来越多的国际化人才。”（记者 雷嘉）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)