本报记者 余建斌

12月9日，天宫课堂的“上课铃”即将响起。2013年6月20日，6000余万名中小学生上了第一堂来自地球300多公里外的科学课。

在天宫课堂开始前，多名学生讲述了他们和太空课堂的故事。

8年前的太空授课，让当时16岁的王楠领悟到太空探索的趣味和航天员的魅力。高考填报志愿时她选择了与航天相关的专业，如今已成为一名航天人。当年的太空授课在她心中种下的“航天种子”，已开花结果。

“2013年6月20日，我永远忘不了那个上午的情景。当我们看到失重环境下演示的陀螺、单摆和水球实验，我惊叹于太空特殊环境和物理实验碰撞岀的奇妙火花，欣喜于在课本上学到的知识以如此特别的方式进行了验证，太空探索的趣味和航天员的魅力被更多人看见了！”王楠说，未来她会继续以航天员为榜样，为中国的航天事业贡献自己的力量。

大一学生张祖安说：“亲爱的亚平老师，8年前，我怀着一颗好奇心坐在电视机前听您讲课。如今，我已成为了一名大学生，我一直将您当作偶像。看着你们在空间站中的生活，我觉得很有趣，更体会到了科技的进步、国家的强大。”

大四学生王维梓8年前观看了太空授课，王亚平说的“飞天梦永不失重，科学梦张力无限”成了他的座右铭，他希望毕业后从事航天事业。

“8年前的太空授课，为我们揭示了科学的奥妙和浩瀚星空的神奇。8年后，太空授课即将再次开始，我也在为自己的航天梦不懈奋斗。”王维梓说。

航天爱好者杨靖宸清楚记得，当时小学五年级的他对太空授课充满期待。“太空授课对我的影响远不止短短一节课的时间。8年过去了，我已经成为一名即将投身民航事业的大二学生。天宫课堂即将开讲，相信也将在孩子们心中播撒下航天的种子，未来的中国航天一定会有他们的身影。”杨靖宸说。

2013年神舟十号任务期间，13岁的王京天守候在电视机前。2021年，他和朋友在海南文昌拍摄了长征五号B运载火箭托举天和核心舱升空的场景。业余时间他还制作航天科普小视频，让更多人了解中国航天。

“8年前的那堂课让我受益匪浅，也让我真切感受到国家在航天领域的成就。通过制作视频，我希望用自己的力量，让更多孩子了解中国航天。”王京天说。

在海外留学的王嘉杨一直关注祖国航天事业发展。“神舟十三号发射前的航天员见面会上，当王亚平老师再次说出那句‘飞天梦永不失重，科学梦张力无限’时，我感到仿佛回到了8年前的夏天。虽然我没有学习航天专业，但我对航天始终充满热爱。更重要的是，我总能从航天事业中汲取源源不断的力量。等我完成学业回国后，也定当努力为祖国发展贡献自己的力量。”王嘉杨说。

《 人民日报 》（ 2021年12月08日 12 版）

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