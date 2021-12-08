新华社北京12月7日电 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于高校思想政治工作的重要论述，充分展示高校辅导员和大学生的精神风貌和担当作为，中央宣传部、教育部近日联合发布2021年“最美高校辅导员”“最美大学生”先进事迹。

马军、刘岩、刘巍、刘国权、齐勋、张海玉、胡波、项淑芳、赵颖虹、薛冰等10名高校辅导员被评为2021年“最美高校辅导员”。他们有的播种信仰，引导学生在学习党史中坚定理想信念；有的善用“大思政课”，引导学生在理论与实践的结合中增强“四个自信”；有的倾情奉献，用心关爱，守护学生健康成长。

刘宸、刘耀东、杨倩、宋哲、张建、阿卜拉江、周杰、周锦宇、黄君婷、梁荣浩等10名在校大学生被评为2021年“最美大学生”。他们有的携笔从戎，主动请缨到条件艰苦的边疆；有的奋力拼搏，在奥运赛场为国争光；有的矢志科技创新，将论文写在祖国的大地上。

广大师生表示，党的十八大以来，尤其是全国高校思想政治工作会议召开以来，高校思想政治工作守正创新、成效显著。“最美高校辅导员”的事迹将激励广大高校辅导员更好落实立德树人根本任务，坚定践行“为党育人、为国育才”的使命担当；“最美大学生”的事迹将激励广大青年学生爱国爱民、锤炼品德、勇于创新、实学实干，努力成为堪当大任的时代新人。

《 人民日报 》（ 2021年12月08日 04 版）

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