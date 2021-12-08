人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

中央宣传部、教育部发布2021年“最美高校辅导员”“最美大学生”先进事迹

2021年12月08日08:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京12月7日电  为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于高校思想政治工作的重要论述，充分展示高校辅导员和大学生的精神风貌和担当作为，中央宣传部、教育部近日联合发布2021年“最美高校辅导员”“最美大学生”先进事迹。

　　马军、刘岩、刘巍、刘国权、齐勋、张海玉、胡波、项淑芳、赵颖虹、薛冰等10名高校辅导员被评为2021年“最美高校辅导员”。他们有的播种信仰，引导学生在学习党史中坚定理想信念；有的善用“大思政课”，引导学生在理论与实践的结合中增强“四个自信”；有的倾情奉献，用心关爱，守护学生健康成长。

　　刘宸、刘耀东、杨倩、宋哲、张建、阿卜拉江、周杰、周锦宇、黄君婷、梁荣浩等10名在校大学生被评为2021年“最美大学生”。他们有的携笔从戎，主动请缨到条件艰苦的边疆；有的奋力拼搏，在奥运赛场为国争光；有的矢志科技创新，将论文写在祖国的大地上。

　　广大师生表示，党的十八大以来，尤其是全国高校思想政治工作会议召开以来，高校思想政治工作守正创新、成效显著。“最美高校辅导员”的事迹将激励广大高校辅导员更好落实立德树人根本任务，坚定践行“为党育人、为国育才”的使命担当；“最美大学生”的事迹将激励广大青年学生爱国爱民、锤炼品德、勇于创新、实学实干，努力成为堪当大任的时代新人。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月08日 04 版）

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部