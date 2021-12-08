徐 庆 张艺星

苗涛在工作中。

（受访者供图）

在江苏淮安海创空间园区里，有一位年轻的创业者，他就是交大环境保护研究院（江苏）有限公司总经理苗涛。

童年的日子，苗涛是在下河摸鱼、田间嬉戏中度过的。长大后进入城市生活，他意识到一些地方在发展经济时是以牺牲环境为代价的，这让他感到痛心。

在国外学习时，苗涛也体会到了当时国内外在环境保护方面的差距，看到了中国在环境治理技术方面存在的不足。

中共十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，明确提出大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。回国后的苗涛意识到，中国正在以前所未有的决心和力度加强生态文明建设，发挥自己多年所学、助力绿色发展大有可为。2018年，苗涛开始创业，从事环保领域中的土壤修复和生态修复等。

交大环境保护研究院由苗涛和上海交通大学苏北研究院共同出资组建，初衷正是基于对技术创新的重视。自成立之初，苗涛与团队就将与上海交通大学的产学研融合转化作为发展的重要途径。

创业过程中，很难拥有轻松的时刻。成立之初，公司只有他和一位合伙人，并且面临着无启动资金、无办公场地、无市场渠道的“三无”窘境。淮安留创园伸出援手，帮助公司申报人才项目，通过层层选拔，苗涛被选为2019年“淮上英才”A类创业领军人才，获得80万元资金补助；园区还提供办公场地，为团队解了燃眉之急。

凭借先进技术和服务理念，苗涛团队在淮安迅速站稳了脚跟，成为安邦电化、清江石化等数十家大型化工企业的环保供应商，并承接了多个大型房地产开发项目的环境监测服务。

2020年，面对新冠肺炎疫情，尚在发展初期的苗涛团队遭受巨大冲击，公司超过4个月无法盈利。了解到企业的困难，留创园为他们免去了房租，节约了公司运营成本。

在此期间，苗涛带领团队联合上海交通大学，加大研发投入，积极申报科技项目，并作为唯一一家民营企业获批2020年度淮安市科技局自然基金指导性项目。而伴随着国内疫情得到控制，经济持续稳定恢复，苗涛团队又重新走上了快速发展的轨道。

“淮安是我的家乡，也是一片干事创业的热土。希望在这片土地上，我们都能够成就自己的事业。”苗涛说。

(责编：郝孟佳、温璐)