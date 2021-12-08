原标题：在上海交大“又见钱学森”

本报上海12月7日电 12月7日，上海交通大学纪念钱学森诞辰110周年系列活动在钱学森图书馆举行。系列活动包括纪念钱学森同志诞辰110周年座谈会、“又见钱学森——纪念钱学森诞辰110周年专题展”开幕式、纪念钱学森诞辰110周年系列新书首发式以及文物捐赠仪式等多个内容。

“又见钱学森——纪念钱学森诞辰110周年专题展”通过110件展项向世人重新讲述钱学森波澜壮阔的一生。110，既代表2021年是钱学森诞辰110周年，也是此次展览展项数目的总和。展品包括钱学森在交通大学时期的数学作业、中国科学院科学奖金委员会授予钱学森的一等奖奖章、钱学森1994年关于“虚拟现实”的信件、钱学森的工资条等过去从未公开展示过的珍贵馆藏。110件图片与实物展项，构筑了钱学森不同人生阶段的若干场景，从家庭成长、少年求学、旅美生涯、归国开创航天伟业、晚年聚焦富民强国等角度，通过对展品展项的重新编排，以全新角度再现了钱学森的一生和他为国家富强、民族复兴所立下的不朽功勋。

在上海交通大学纪念钱学森诞辰110周年座谈会上，来自教育部、上海市委宣传部等相关领导以及上海交通大学领导、师生代表等近八十人，共同纪念钱学森诞辰110周年。大家一致认为，教育是国之大计、党之大计。面对中华民族伟大复兴战略全局，党和国家事业发展对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。钱学森晚年提出的“钱学森之问”，至今仍是教育界乃至全社会广泛关注的话题。回答好“钱学森之问”，探寻科技创新人才尤其是战略科技人才的成长机制，正是中国教育特别是高等教育改革与发展的庄严使命。

纪念钱学森诞辰110周年系列首发新书包括《文物有话说——钱学森图书馆藏品大系》《科学之帜钱学森》《听馆长讲钱学森故事》。

钱学森之子、上海交通大学钱学森图书馆馆长钱永刚介绍：“我们举办这些系列纪念活动，就是希望有更多人尤其是青年人去了解钱学森、走近钱学森、立志成为钱学森，以钱学森等老一辈科学家为榜样，不忘初心、牢记使命，响应党的号召，听从祖国召唤，主动肩负起历史重任，把人生追求融入建设社会主义现代化国家的伟大事业中去，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。”（记者孟歆迪）

(责编：温璐、郝孟佳)