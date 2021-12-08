原标题：让学生走好入党“最先一公里”

“全票通过！我就快成为我们年级第一批入党积极分子啦！”崔新悦第一时间打电话告诉父母这个好消息。今年五四青年节，重庆大学管科学院2020级团支部召开大会，讨论、推荐一批优秀团员成为入党积极分子，崔新悦正是其中一员。在成为一名光荣共产党员的道路上，崔新悦迈出了“最先一公里”的坚实一步。

长期以来，重庆大学高度重视“党建带团建”工作，不断深化、完善共青团推优入党。学校党委先后出台《重庆大学发展党员和党员教育、管理工作实施细则》《重庆大学共青团改革实施方案》，明确将共青团推优入党纳入学校党员发展工作规划。在此基础上，学校党委去年印发《重庆大学关于推荐优秀团员作为入党积极分子工作的实施细则》，进一步细化相关工作要求和流程，积极推动推优工作落地见效。

重庆大学党委副书记王旭表示：“我们始终坚持立德树人的根本任务，践行为党育人、为国育才的初心使命，充分发挥共青团作为党的助手和后备军的作用，加强对共青团员的政治引领，将选优、育优、推优相结合，培养、引导、推荐德智体美劳全面发展的优秀团员成为入党积极分子，积极向党组织输送新鲜血液。”

入学伊始，迎来我的“高光”时刻

“推优入党是一个系统工程，从学生一入校参加军训开始，入党启蒙教育就开始了，从德智体美劳为学生描绘一幅红色规划图，这也是一幅学生成长成才的路线图。”学校团委在每一级新生军训师中都会设立临时团委，真正把好“入口关”，把团支部建到“连队”上。在今年建党百年的重要节点，“请党放心、强国有我”的主题更加深入人心，通过各类活动引领新生主动向党组织靠拢，让军训育人的短期成果发挥长效作用。

军训的20多天里，参与团委开展的线上打卡学习党史知识、“青年大学习”网上主题团课等已经成为重庆大学新生的习惯。通过学习巩固和理解吸收，很多同学都成了党史知识“达人”。其中，来自法学与新闻大类的新生黄耀标报名参加了临时团委举办的“传承红色基因，争做时代新人”演讲比赛并获得二等奖，这让他收获了自信和成长，激励他更积极地向党组织靠拢。

让“保障供给”逐步转变为“主动提升”，让同学们有目标、有方向、有动力。重庆大学团委从2018年探索实施学生团员“星级评价”制度开始，让同学们一入校就明确怎样从德智体美劳五方面努力成为“五星团员”“阳光团员”，进而优先获得推优资格。该校团委负责人表示：“这份清晰、完整、丰富的‘培养方案’如同适配每个同学的入党‘通关秘籍’，在学习、实践中享受晋段升级的快乐，更重要的则是学生个人综合素质的提升，在全校团员中营造了‘比学赶帮超’的浓厚氛围，同学们将更早、更多地迎来一个又一个属于他们的‘高光’时刻。”

党员有“特权”，那就是时刻冲锋在前

除了政治理论学习，重庆大学在团员的培养中也特别注重实践锻炼。学校团委深入推进创新创业“树声”行动、志愿服务启邦行动和社会实践熔炉行动，为培育优秀团员进行精准供给、实现精准育人。

2020年年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，青年一代的突出表现令人欣慰、令人感动。“看到那么多青年党员写下请战书奔赴一线，那么多青年党员坚守在社区（村）卡口值守，我也想像他们一样做点什么。”公管学院学生王阁暗下决心。在家期间，王阁一直坚持参加校团委组织开展的“守护后方”公益送教志愿服务，累计上课150余小时、辅导医护子女10余人。开学后，学校团委即开展对抗疫斗争中先进青年的政治引领和政治吸纳工作，坚持标准、确保质量，高效完成了包括王阁在内的50余名同学的推优入党工作，在特殊时期切实增强了对优秀团员的培养、服务和引领。拿到团组织盖章的推优表格后，王阁笑着说：“原来这就是一名党员的‘特权’，在党和人民需要的时候必须冲在最前面！”

王阁的辅导员、所在年级的党支部书记包晗说：“越来越多学生团员都更加向往共产党员的先锋模范带头作用，在平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来，这得益于团组织推优提供的平台，让我们开展学生思想政治工作有了更有力的抓手。”

在为团员提供多元实践平台的同时，重庆大学更加注重后续跟踪培养，形成过程考核与整体评价相结合的动态管理机制，逐步促进推优的实践教育形成规模、形成体系、形成范式，并将符合推优标准的团员青年逐一甄别建立推优对象清单库，确保符合条件的团员青年能及时得到推荐培养。

团员到底优不优秀，支部说了算

做好团组织推优工作，设计“推”的制度程序和“优”的评价标准，将工作落到实处是重中之重。为此，该校做了三方面工作：一是全面实施团支部“标杆工程”，按照“联系一名优秀党员、举办一项志愿服务活动、同读一本红色经典、举办一场示范团日活动、制作一本支部风采集”的“五个一”评价标准，擦亮团支部名片，增强支部工作科学性和公信度。二是校团委和学院党组织协同联动，让学院团委、团支部在学院党委领导下开展工作，既注重指导评议过程，也注重考察评议结果，促进支部评议公平、公正。三是实现“校-院-班”多层次、全方位监督指导，通过公开答辩、网络公示、视频展示等形式，切实提高工作透明度和影响力。多措并举破解“团支部好或不好一个样，团员优不优秀一个样，团干部干好干坏一个样”的难题，确保推优工作让学生受教育、支部添活力、党旗增光彩。

学校各二级学院党委严格落实主体责任，强化学院党组织领导和监督，将推优入党在内的共青团改革作为学院党建工作的重要内容，同时将每年推优工作的完成情况和学院团委、团支部及其负责人的年度考核、评优评奖挂钩这一制度落到实处。校团委负责人表示：“近两年，学校发展学生党员已经实现‘两个100%’，即28周岁以下学生入党，100%从团员中发展，100%经过所在团支部的培养、考察和推荐等全过程、各环节。”

共青团是党的助手和后备军，要为党培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。“培养”首先是政治上的培养，“合格”与“可靠”关键是政治上的合格与可靠。重庆大学团委把推优入党和加强团员先进性建设结合起来下大力气抓，突出政治标准、强化教育管理、促进作用发挥，取得了阶段性成效，2021年以来已推荐2366名团员成为入党积极分子，帮助他们脚踏实地走好入党“最先一公里”，努力成长为对党忠诚、绝对可靠、关键时刻能够为党的事业冲锋陷阵的青年政治骨干。

中青报·中青网记者 金卓 通讯员 包晗

(责编：郝孟佳、温璐)