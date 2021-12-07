人民网北京12月7日电 近日，国家开放大学英语教师课程思政教学设计大赛在京举办。国家开放大学副校长范贤睿表示，国家开放大学体系的教师要立德修身，潜心治学，开拓创新，树立大历史观，做具有开放教育格局的“大先生”，做构建终身教育体系的奉献者，做学生成长成才的领路人。

据悉，此次大赛在国家开放大学各分部的支持下，历经12场专题培训、教师反思反馈、分部初赛，总部复赛，来自37家分部、学院的61名教师和教学团队入围复赛。经英语学科专家线上评审，20名教师和教学团队最终入围总决赛。决赛包括教学展示及现场问答两个环节，评审专家从教学目标、教学内容、教学过程与教学方法、特色与创新、现场问答五个方面进行评分。

参赛教师积极探索专业知识传授与思政教育的有机结合，将“一带一路”倡议、生态文明建设、抗疫精神、奥运精神、载人航天精神等时事热点融入教学设计，将政治认同、家国情怀、文化素养、法治意识、道德修养等思政内容贯穿于教学过程。

最终，来自浙江分部的徐薇等3名教师及团队荣获一等奖、来自青岛分部的刘溪等5名教师及团队荣获二等奖，安徽分部的陈圆圆等12名教师及团队荣获三等奖，天津分部等16家分部荣获优秀组织奖。

近年来，国家开放大学外语教学部在英语教学改革中进行了有益探索。坚持“以赛促学”，举办了大规模的英语口语大赛、写作大赛、词汇大赛等；坚持“以赛促研”，举办了英语教师优秀论文评选活动、本次英语教师课程思政教学设计大赛等；建设“外语赛事基地”网站，使之成为体系内英语师生的交流园地。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)