人民网北京12月7日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天，教育部举办新闻发布会，介绍5年来贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神工作进展成效。教育部社会科学司副司长宋凌云介绍，到今年11月底，登记在库的高校思政课专兼职教师超过12.7万人，其中专职教师超过9.1万人。与2016年相比，思政课教师总数增加了6万人，其中专职教师增加4.5万人。

宋凌云表示，近年来，全国思政课教师数量大幅增加，9万多名专职思政课教师中，49岁以下的占77.7%，拥有研究生以上学历的占72.9%，具有高级职称的占35%。高学历、年轻化已成为思政课教师队伍建设的新特点。

宋凌云介绍，5年来，中宣部、教育部培训思政课骨干教师4800人。教育部高校思政课教师研修基地从16个增加到34个，培训量从每年的400人增加到4000人。

2019年起，教育部每两年举办一次全国高校思政课教学展示活动，已有近800名教师获奖。

教育部会同人民网分别以“抗疫”“四史”“9.18”“奥运”为主题，举办了全国大学生“同上一堂思政大课”活动，观看量超过1.5亿次。

2018年起，教育部实施的高校思政课教师后备人才培养专项支持计划，累计增加近9000个博硕士招生指标，提升了后备教师的培养能力。

此外，马克思主义学院建设快速发展。5年来，高校马克思主义学院由450余家发展到1400余家。中宣部、教师部重点建设了37家全国重点马克思主义学院，教育部支持建设200余家示范马克思主义学院和优秀教学科研团队，马克思主义学院已成为学习研究宣传马克思主义的主阵地。

目前，全国马克思主义理论一级学科博士点，由2016年的39个增加到104个、一级硕士点由129个增加到279个，学位点数量位居各学科前列，为推动马克思主义学院和思政课建设提供了重要的人才支撑。

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