原标题：“未成年人免费”应在更多文博场所推广

近日，故宫博物院发布公告称，试行所有开放日对未成年人免费开放。故宫勇于探索和改革，在我国最早实施的网上预约、实名制购票、限流等措施，如今在各地景区已成常态。此次，故宫不再局限于未成年人的身高或年龄，将免费的群体进一步扩大，又一次开创业内先河。这在博物馆走向公益化方面带了一个好头，期待其示范效应激起“一池春水”。

我国未成年人保护法规定，博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等场所，应当按照有关规定对未成年人免费或者优惠开放。然而，因经济利益等因素，博物馆、科技馆等场所并未对所有未成年人免票。特别是针对儿童票优惠标准，只看身高不看年龄，将一部分身高“超标”的儿童挡在优惠政策之外，还引发了儿童票年龄与身高之争。尽管现在不少场所采取“身高兼顾年龄”的人性化做法，但免票的范围也多限于6周岁以下，还有很多未成年人没有被惠及。

博物馆在保护文物的同时，肩负文化传承的使命。各大知名博物馆的票价，动辄几十上百元，即便对未成年人实行半票，价格也不菲。如果仅对6周岁以下儿童免票，就有可能降低家长带孩子前去参观的意愿。这种社会现象，一定程度使博物馆等场所背离了原本的公益属性。

让博物馆成为学校之外的第二大课堂，发挥好文物的育人作用，已成共识。此次，故宫试行所有开放日对未成年人免费开放，不仅给博物馆等场所带了一个好头，让博物馆进一步回归其公益属性，也能惠及更多的未成年人，引发一股参观故宫的热潮，有利于孩子们学习各种文化精粹，进而增长知识、传承文化。

如今，多地博物馆中陈列的文物说明以及讲解员的解说，还大都从成年人的角度来设计。各地博物馆、科技馆等除了对未成年人免票外，还应当因地制宜在服务方面破除“成年人本位”，多考虑未成年人的现实需求。比如，文物的说明或解说应尽量通俗易懂，多一些未成年人能够理解和感兴趣的内容；为未成年人设计一些与文物相关的现场互动小游戏，让文物“活起来”，激发未成年人了解文物的兴趣。

此外，各地博物馆等还可以加强与当地教育部门、学校之间的合作，共同开发设计丰富课程，充分发挥文物的价值和育人作用，既让孩子的课外生活更加丰富多彩，也让他们在潜移默化中接受传统文化的熏陶。

故宫对未成年人免费开放，经济效益或许受到一定的影响，但其带来的社会效益是巨大的。此举利国利民，期待在全国各地全面推广开来，使更多的孩子能够轻松畅游博物馆，让中华民族的优秀传统文化在传承中发扬光大。（丁家发）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)