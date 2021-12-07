原标题：一所山区小学的“双减”秘诀

新华社长沙12月6日电 题：一所山区小学的“双减”秘诀

初冬的阳光洒满校园，孩子们从操场跑回教室，迫不及待地拿出纸笔，洋洋洒洒记录下刚刚的游戏体验。一个孩子写道：“虽然淘汰后我像泄了气的皮球一样闷闷不乐，但后来觉得输和赢并不重要，开心和团结才是最重要的……”

这是湖南省怀化市会同县林城镇第一完全小学（简称“会同一完小”）的一堂写作课：孩子们先做游戏，再在老师引导下完成一篇习作。语文老师石琳说：“我们鼓励孩子从真实的体验中获得灵感，而不靠抄范文、背范文来学习写作，许多生动的表达由此而来。”

地处武陵山片区的会同县是劳务输出大县，留守儿童很多，爷爷奶奶是家长中的“主力军”。相较于城市而言，以隔代养育为主的当地学生，其教育更依赖于学校。

“双减”政策落地后，在留守儿童占比超40%的会同一完小，老师们正在不断探索符合校情和社情的教学秘诀。校长马拥军说，一句话概括秘诀，就是用提升效率、提高质量，来真正实现减负。

首要秘诀是提高课堂效率，让孩子们在有限时间尽可能充分掌握知识点。语文老师肖苗青说，老师们每周都会开展火热的教研讨论，就为了把教材“吃得透透的”，咀嚼出丰富的内容来。

12月初，记者在会同一完小走访时，学校正在举办别开生面的“说教材”比赛。老师们分学科、分年级走上讲台，讲解对教材和课文的理解，阐述“双减”之下教师如何转换课堂角色，全员参与，探讨互评。

“虽然山区学校的资源比不上大城市，但我们常常开展研讨，也有意识地加强线上学习。”肖苗青说，大山阻断不了老师们好学钻研的热情。

另一条秘诀是提高作业质量。“减负的根本在于提质——作业要更少，但学生的收获要更多。”数学老师龙涛说，这就要在布置作业前花更多功夫选题，老师先做题，再将精选好的题目布置给学生。“从用多道题巩固一个点，到用一道题讲出多种解法。”

为了激发孩子们的学习兴趣，马拥军在学校推行“无叉作业本”，题目做错了不打大红叉，而是用下划线或者问号启发学生自主检查和更正。“一开始老师们有些不习惯，慢慢却发现，孩子们更愿意主动改错题了。”龙涛说。

秘诀还在于精准。教导主任杨明向记者展示了一张张错题分析表。在每次巩固练习中，老师们列表统计每道题的正确率、错误类型，并写出有针对性的提升策略。“有点像大数据分析，找准知识结构问题在哪，重点巩固。以往需要3张试卷解决的问题，现在用一次巩固练习就能解决。”

“双减”落地之初，一些在外打工的父母忧心忡忡。放学早了，作业少了，会不会让孩子们更加沉迷手机？学校也在思考，如何帮助爷爷奶奶们一起抵御电子产品对孩子的诱惑力？

为此，老师们带学生玩起七巧板、华容道、魔方等轻量化、趣味化的思维训练益智游戏，用一个个小道具玩出千变万化。

没过多久，校门口文具店里单价几块钱的魔方、七巧板等被孩子们一买而空。不少孩子放学回家后，还会拉着爷爷奶奶一起“研究”这些益智玩具。有孩子告诉龙涛：“有了这个，我就不玩手机了。”

下课铃响起，孩子们像欢脱的小鸟飞出教室，许多人手里还抓着魔方，笑声在这所山区小学的校园里回荡。“对我们来说，‘双减’最大的秘诀就是钻研，钻研怎么让教育更有质量、更高效率，让孩子学得更快乐。”马拥军说。（新华社记者张格、袁汝婷）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)