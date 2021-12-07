原标题：湖北为台青台生来鄂实习就业搭建平台

“台湾青年选择到大陆、到湖北学习生活，体现了对大陆建设发展的认可，传递出台青本人及家庭对大陆‘家乡人’的信任。”湖北省青联主席王云清6日说。

当天，由湖北省青联和湖北省台湾青年就业创业服务中心联合主办、武汉大学港澳台学生交流协会协办的鄂台青年社团实习交流圆桌会议在武汉举行，鄂台青年代表通过线下＋线上的方式，探讨两地青年大学生实习交流话题。

自2017年以来，湖北省青联、省台办等部门精心募集实习岗位，先后组织109名台湾青年大学生赴东风公司、中建三局、鄂旅投、人福医药、斗鱼公司等知名企业实习，并组织台生参观国之重器、科创企业、基层社区等，让他们感受湖北科技创新实力、经济发展成效、社会治理创新和文化底蕴。

在鄂往届实习台生胡铭哲就是其中一员。2017年，在武汉大学工商管理专业读研的胡铭哲通过港澳台学生暑期实习计划，进入百度百捷公司市场企划部门实习，如今在武汉光谷的一家App公司担任产品经理。他表示，在武汉实习不仅锻炼了自身，更是有足够的勇气与信心留在这里工作。

曾在中建三局实习的台生郭贻萱说，在著名央企实习是自己成长道路上的一段难忘时光，也对武汉有了更深的了解和情感。

据介绍，今年以来，湖北在做好疫情防控的同时，积极为台青台生来鄂实习就业创业搭建平台。对在鄂31名台生集中开展暑期实习，组织实习台生到襄阳、宜昌、黄冈等地参观研学，支持台生参与乡村振兴、三国文化保护、社区发展治理、公益事业等。同时，推进台青来鄂发展，实施“千岗迎台青”计划，邀请台青来鄂交流，服务现有台青企业，开展一系列鄂台青年交流活动。

据统计，目前在湖北学习就业创业的台湾青年达1000多人，注册成立各类企业及团队300余家，注册执业台籍医师112人。武汉大学、华中科技大学、湖北经济学院等13所高校共聘请在职台籍教师150人，全省国家级、省级台青创业就业基地(辅导中心)、示范点8家。(武一力 乐开亮)

(责编：郝孟佳、温璐)