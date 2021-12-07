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《交叉学科设置与管理办法（试行）》发布

2021年12月07日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：《交叉学科设置与管理办法（试行）》发布

　　 6日，教育部发布国务院学位委员会关于印发《交叉学科设置与管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）的通知。

　　 据国务院学位委员会办公室负责人介绍，学科交叉融合是当前科学技术发展的重大特征，是新学科产生的重要源泉，是培养复合型创新人才的有效路径，是经济社会发展的内在需求。“但当前，学界对交叉学科概念和内涵的认知还不统一，社会公众对其认同度还不够高，亟须进一步加强引导。”

　　 管理办法首次明确对交叉学科的内涵进行了界定。“交叉学科是在学科交叉的基础上，通过深入交融，创造一系列新的概念、理论、方法，展示出一种新的认识论，构架出新的知识结构，形成一个新的更丰富的知识范畴，已经具备成熟学科的各种特征。”该负责人说。

　　 此版管理办法坚持高起点设置，高标准培育，建立了先探索试点、成熟后再进目录的机制，由学位授权自主审核单位依程序自主开展交叉学科设置试点，先试先行，探索复合型创新人才培养的新路径。在此基础上，还明确了试点交叉学科编入目录的申请条件和论证程序，严把质量关。同时，建立了交叉学科的调整退出机制。分试点阶段和进目录后两种情况，建立了相应的退出机制。同时，对于退出目录且还有少量社会需求的交叉学科，提出了过渡衔接办法。（记者李玉兰）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)

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