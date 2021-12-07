原标题：科技部减负放权“套餐包”赢得科研人员“点赞”

贯彻落实六中全会精神 ·推进科技自立自强

科技部开展“我为群众办实事”实践活动，多是围绕深化科技管理体制改革的宏观政策，具体落实起来“线长”“面广”，需要各方面的共同努力、共同推动。政策虽已出台，其利好基层科研人员是否有切身感受？

12月2日，在中国农业科学院实地调研的党史学习教育中央第二十五指导组组长段余应开门见山：“此次调研，我们主要想了解科技部为群众办实事项目的进展与成效。”

“我对科技部为科研人员‘减负放权’的政策措施点赞。”中国农业科学院一线科研人员、作物科学所副所长刘录祥说道，今年国务院办公厅相继发布《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（以下简称《若干意见》）《关于完善科技成果评价机制的指导意见》两份重要文件，引发科技界广泛关注。

顶层设计有了保障，基层落实还差一环。刘录祥记得十分清楚，《若干意见》向社会公开发布后，科技部在3个月内就出台国家重点研发计划项目综合绩效评价财务管理新办法，此后“揭榜挂帅”项目也跟进推出。“落实国家方案，科技部不光行动迅速，给出具体政策‘套餐包’，还形成一揽子解决方案，有效衔接国家政策，服务基层科研单位落地执行，实实在在为科研人员‘松绑助力’，这是在为群众办实事。”刘录祥说。

“十三五”是科技管理体制改革的“密集期”，作为基层科研人员，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副所长张军民谈及“减负赋权”感受具体而深刻，“因为我们是整个过程的‘受益者’”。

动物育种周期长、成本高，一旦停滞还会退化。在这一领域，“急功近利”很难出成果。今年，国家强调“打好种业翻身仗”，牧医所研发的白羽肉鸡与华西牛已迈出走向市场的“关键一步”，这样的成绩得益于科技部对破“四唯”等完善科技成果评价机制政策的出台。

“对于所里专门做畜禽资源、牧草资源评价的科研人员来说，如果用论文指标评价，他们很难晋升。改革后的综合评价体系既能让科研人员的成果得到认可，持续的科研经费支持也会得以保障。”张军民说。

2020年5月，科技部等9部门印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》，牧医所成为40家试点单位之一，这让张军民倍感荣幸。张军民表示，一系列制度举措使大家的积极性调动得更高，试点改革以来，所里有15项科技成果完成赋权，并且加速了成果转化。

牧医所的案例只是科技部“我为群众办实事”的一个缩影。科技部落实“减负放权”政策举措，赋予科研人员更大经费使用自主权，直指痛点、难点，回应了科研人员的突出关切；提高间接经费比例、扩大劳务费开支范围，亮出了鼓励科研人员多出高质量成果的硬核举措；全面落实科研财务助理制度、改进财务报销管理方式、简化科研项目验收结题财务管理，减轻了科研人员事务性负担……

随着科技管理体制改革的深入，科技部为科研人员“减负放权”取得非常大的进展，可以说繁文缛节少了、激励力度强了、办事创业的环境好了，确实是给科研人员创造了一个心情舒畅的科研氛围，中国工程院院士、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所副所长周卫在调研中表示。

系列“减负放权”政策落地的同时，科技部对加强科研诚信和作风学风建设的一系列制度安排深得周卫赞同。“科技部在管理办法上的进一步完善，明确了管理主体和范围，明确了管理形式和渠道，加强了典型案例的学习教育，让‘松绑’之后的科研人员有了系列负面清单作参照，也让科研工作能够走得更稳、更远。”周卫说。（何亮）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)