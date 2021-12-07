那天看到有网友感叹，如果今年春节还有疫情，那他就要第三次在外地过年了，可接下来他话锋一转，说道，那也比奥密克戎传播开来要好。

随着疫情防控的持续，大众对于国家的防疫策略是看在眼里、信在心上，配合起来，不在话下。因为，成效在那儿，明摆着。中国每天新增病例，与全国人口比起来，是极少数中的极少数。

回顾这两年可以发现，病毒一直没闲着，不断变异，进化出传播力越来越强的变异株。与此同时，中国的疫情防控也是随行就市，及时调整，可以看出明显经历了三个阶段。

第一个阶段，突发疫情应急围堵阶段。打了一场遭遇战，用3个月左右时间取得湖北保卫战、武汉保卫战决定性成果。

第二个阶段，常态化防控探索阶段。去年到今年，打了几场运动战，30多起聚集性疫情，基本都实现了预期控制目标。

第三阶段，全链条精准防控的“动态清零”阶段。从今年8月开始，对病毒展开了定点清除战，扑灭疫情火星，减少疫情蔓延。

目前阶段的“动态清零”，可谓中国控制疫情的一件法宝，其核心就是一个字——快。疫情刚发生、还没有扩散之前，或者感染者还不具备传播能力之前，把密接者、次密接者找到，把可能的感染者提前管控住，力争用1个潜伏期左右时间控制住疫情传播。

秋冬季以来，本轮本土疫情已经波及全国20余个省份，正是“动态清零”的策略，使得包括内蒙古在内的多地疫情，确实都在一个潜伏期左右得到了控制。

看上去，这么做挺麻烦，曾有观点认为难以为继、效果不彰。但实践证明，这种做法能以更高水平、更小成本、更短时间控制住疫情，使疫情对经济社会发展、人民生产生活影响尽可能小，从而保障经济社会持续健康稳定发展。

有些国家执行不清零政策，与病毒共存，但效果并不理想，疫情反反复复控制不住，民众生命安全受到很大的危害，经济社会发展受到不小的冲击。

世界卫生组织日前表示，欧洲重新成为新冠肺炎疫情的“震中”，防控措施放松是最重要的原因之一。同时世卫组织也强调，快速充分检测、追踪确诊病例的密接、保持社交距离、戴口罩等对阻止疫情传播具有重要意义。

而这些强调，对于中国民众而言，已经成为常识，并得到切实有效的贯彻落实。可以说，现阶段的“动态清零”策略帮助中国这个有着14亿多人口的大国，守住了疫情防线，提升了全社会的健康素养，保障了经济发展，同时，对国际社会也是一个巨大的贡献。功莫大焉。（魏昶昊）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)