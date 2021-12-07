本报记者 吴月

高校辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量。近日，中宣部、教育部评选出10名2021年“最美高校辅导员”。

弘扬优良传统，坚定理想信念

“在大西北的马兰基地，先辈们默默奉献了自己的青春。我愿用一生去追随他们，把所学献给祖国最需要的地方。”翻阅毕业生的感言，浙江大学机械工程学院党委副书记项淑芳欣慰地说：“我们学院毕业生参军入伍人数、到西部选调人数连续10年在学校名列前茅。”

如何引导学生坚定理想信念，践行初心使命？项淑芳创建了浙江大学“马兰工作室”，成立马兰精神宣讲团、马兰学生讲习所、马兰剧组，讲述浙大师生在马兰基地建功立业的先进事迹，引导学生毕业后到祖国最需要的地方工作。

党的历史是最生动、最有说服力的教科书。许多高校辅导员引导学生在学习党史中坚定理想信念，赓续党的红色血脉，弘扬党的优良传统。

辽宁大学化学院党委副书记兼副院长刘巍发起红色家书接力讲述活动，106名高校辅导员接力讲述党史故事，吸引500个高校班级参与互动，20万人次大学生在线学习。

郑州大学哲学学院辅导员胡波组织全院学生开展“致敬先辈同龄人，信仰力量我来传”系列宣讲，成立青年百人团，带领100名学生讲述优秀共产党员的事迹。同学们感慨：“跨越时空的青春对话，让党史学习教育更有获得感、体验感，也激发了我们心中的责任感和使命感。”

善用“大思政课”，激扬青春梦想

“辅导员的课堂不仅在三尺讲台，还在宿舍、在操场、在活动现场。”安徽工业大学材料科学与工程学院辅导员赵颖虹通过“相约早餐计划”等将思政工作融入生活点滴。

“我希望每名学生都有理想、有本领、有担当，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。”这是赵颖虹的愿望，也是广大辅导员的期盼。他们把思政小课堂同社会大课堂结合，教育引导学生立鸿鹄志，做奋斗者。

河北北方学院农林科技学院辅导员刘岩设计了“卓越农林人才引育计划”，邀请科学家、企业家入校宣讲，带领学生深入田间地头科技支农。10年来，他担任过31个班的辅导员，培养了1023名毕业生，其中87%的学生一直从事农业相关工作。

在网络阵地上，高校辅导员自觉弘扬主旋律，积极传递正能量。哈尔滨师范大学马克思主义学院辅导员刘国权通过原创歌曲、微电影，走进学生心田；长春中医药大学中医学院学工办副主任兼团委书记齐勋运营10个新媒体平台，推送医学常识与专业知识等，深受同学们喜爱。

用心关爱学生，守护健康成长

“教育的本质就是爱”，这是许多高校辅导员不变的信念。他们对学生倾情奉献、用心关爱，守护学生健康成长。

南华大学核科学技术学院党委副书记马军在一次查宿舍时，听到有学生提到班上有名同学暑假里变得又瘦又黑。马军留了心，了解该同学家庭情况后，帮助他申请了国家助学金和国家助学贷款，还每月借给他500元生活费。后来，这名学生获得了国家奖学金，并顺利考上研究生。

这样的故事还有很多。南京理工大学电子工程与光电技术学院辅导员张海玉成立了“心理解忧杂货铺”，回复所有来信，并坚持每个工作日撰写一篇网络工作日志，累计已有52万字。

山东大学临床医学院团委书记薛冰带班的高年级临床医学生分散在12家教学医院。她坚持每周到医院走一遍，和每名学生见一面，每年奔波近万里，还协调改造淋浴间、开设自习角，为学生解决“急难愁盼”的问题。为什么这么拼？薛冰说，学生就是她坚定前行的力量。

《 人民日报 》（ 2021年12月07日 12 版）

(责编：迟翔宇(实习生)、温璐)