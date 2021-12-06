人民网北京12月6日电 4日，第十四届研究生创新论坛“公共安全与应急管理”分论坛暨南华大学第十五届楚岳节在南华大学举行。本次论坛聚焦“公共安全与应急管理”，将为完善中国应急管理体制与机制、加强应急管理法制建设、提高政府应急管理科学化水平、提升全社会风险防范与突发事件应急处置能力提供理论支撑与决策咨询服务。

论坛现场。南华大学供图

论坛围绕总体国家安全观与新时代公共安全体系、国家治理与政策过程、基层治理与政府行为、公共安全与应急能力建设与评估、应急准备与公共安全、社会治理与风险治理、大数据与韧性城市建设、校园安全与风险防范等13个研究方向开展研究，共收到全国高校在读研究生的学术论文147篇。

全国MPA教指委委员李俊清评价，大家的研究立足时代背景和时下热点，主旨鲜明、结构严谨、观点新颖，具有较高的理论价值和实践意义，很好地反映高校研究生实事求是、钻坚研微的科研态度和锐意进取、与时俱进的精神风貌。

本次论坛的学术研讨分为主旨论坛和三场研究生平行论坛。研究生平行论坛围绕总体国家安全观与国家治理、公共安全与应急管理体系建设、基层治理与政府行为、智能技术与社会发展、网络社会治理与韧性城市建设等课题进行分享。

此外，来自湖南省卫生健康委员会和湖南省各高校的专家、教授、院长参加了院长圆桌论坛，围绕“党的百年治理智慧与 MPA 教育发展”主题，从师资队伍、教育教学改革、课程体系建设、MPA教育功能、人才培养等方面展开自由讨论。

据悉，本次论坛由湖南省人民政府学位委员会、湖南省教育厅主办，南华大学研究生院、南华大学经济管理与法学学院共同承办。

(责编：迟翔宇(实习生)、秦华)