原标题：课后学业辅导可采用三三制

落实双减

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让“双减”真正落地，课后学业辅导如何进行？

专家观点

五一小学校长陈姗：“双减”背景下，五一小学创造性提出了课后学业辅导“三三制”，以“三种形式”开展学业辅导，以“三个保障”落实学业辅导，达成“三个促进”。五一小学将“减负提质”作为学业辅导的核心目标，让学生在学校有时间做作业，让大部分学生在学校能够完成大部分作业，让学生在学校能够解决当天学习上的困惑，不带着作业回家，不带着问题回家，从而减轻学生作业负担，提高学业质量。

学校帮助教师厘清学业辅导“辅什么、导什么”，“怎么辅、怎么导”。坚持以“三种形式”开展学业辅导工作，满足不同学生的不同需求。

第一种形式为教师走班。在学业辅导时间，教师更加关注学生作业的过程及状态。学生在完成作业的过程中，遇到困难怎么办？有学科教师在身边指导、解困。作业做完了怎么办？老师会当场面批，指导反馈。在这个时段，不同学科的教师都会走进教室，点拨学生在每一个学科作业中遇到的问题。教师走班，帮助学生解决作业过程中的问题，辅导学生在校高质量完成作业，让学生不带着作业回家，不带着困惑回家，切实减轻学生作业负担。教师走班，可以满足学生群体的大部分，解决普适性的问题，就学生的共性问题作出回应和点拨。

第二种形式为学生走班。在学业辅导过程中，有一些学生，需要教师耐心地讲解、一对一辅导，需要教师系统地帮扶。为切实解决这些学生在学习过程中的实际问题，满足学生的个性化需求，学校建立了骨干教师答疑处，将每个年级最优秀的教师组织起来，为学生个人诊脉开方，提供有针对性、实效性强的辅导，提高学生的学业水平。学生走班，可以满足困难学生的能力短板，满足学生个人发展的需要。

第三种形式为师生共行。还有一批学生，学有余力，他们有时间、有精力接受更多的知识，为满足这些学生的需求，学校组织志勤学院语文、数学、英语学科的青年教师开设了教师讲堂课程，并把这个课程称为培优课程。培优课程从创世神话到唐诗宋词，从数的起源到数的学问，从电影配音到探索孔明锁的学问，一场场高品质、新形式的讲座，吸引了各个年级的学生。

为了更好地开展“三种形式”的课后学业辅导工作，学校根据学校实际情况，从师资、空间和宣传三个方面积极提供服务，从硬件与软件方面形成“三个保障”。学校举措一经推出，便得到了学生及家长的好评，在实施效果上，突出了“三个促进”。首先，学业辅导时间，每个班级都营造了良好的学习氛围，学生做作业的效率高了，促进了学生形成良好的学习品质。同时，这样的举措还促进学生身心健康发展，据调查，阅读、锻炼、发展特长是孩子们晚间生活的重要内容。更重要的是，学生切实保证了睡眠时间，10小时睡眠不再是难题。学生身心健康得到了更好的发展。此外，学生不把作业带回家，拥有了更多与父母相处的亲子时间，家庭氛围愈加和谐，有效促进了亲子关系。(记者 武文娟)

(责编：温璐、李依环)