原标题：北京试行中学教师在线辅导计划

北京市教委日前发布《北京市中学教师开放型在线辅导计划（试行）》（以下简称《计划》）。《计划》中明确提到，本市建设教师在线辅导云平台，为学生提供一对一实时在线辅导、一对多实时在线辅导（互动课堂）、问答中心以及微课学习四种形式在线辅导。

在线辅导覆盖全市所有初中学生

据了解，今年上半年教师在线辅导云平台，已面向通州、延庆、怀柔、密云、平谷、房山、门头沟、大兴和经开区的初中学生开放，今年下半年和明年拓展到全市所有初中学生。辅导学科为语文、数学、英语、道德与法治、物理、化学、生物、历史、地理，辅导时间为校历规定的每个学期周一到周五的18:00-21:00（原则上不含节假日和寒暑假）。

在线辅导面向全市中学和教师研修机构在职在岗的中级及以上职称的教师进行招募，根据实施情况适时拓展到部分有资质的校外教育机构学科教师、高校或社会各界知名专家。

申请辅导的教师须通过校、区、市三级审核进入云平台。教师基本信息和学生基本信息与北京市教师管理信息系统和北京市中小学学籍管理云平台实现数据共享。

在线辅导共分四种形式

教师和学生实行实名统一认证，使用本人教育ID（绑定姓名和手机号）实名登录，可按角色权限发布、更新在线信息并参与辅导。在线辅导主要有一对一实时在线辅导、一对多实时在线辅导（互动课堂）、问答中心以及微课学习四种形式。

一对一实时在线辅导是指根据前期学生在系统的学习数据，由系统根据学生所在学段、学科、学习背景等情况推送相关专长的辅导教师，学生也可以自主选择教师。单次辅导时长不超过30分钟。一对多实时在线辅导（互动课堂）是指教师可以通过提前设定在线辅导专题、可预约的时间段同时面向多名学生开展实时在线教学和辅导，授课后录制的课程可供学生回放学习。单次辅导时长不超过30分钟，教师连续两次开课间隔不能少于10分钟。问答中心是指学生用文字、图片等方式描述问题进行开放提问，系统首先在已有题库中进行智能检索，匹配成功后推荐相似问题的解析及相关知识点学习资源。若无相关资源，再由教师认领并解答。微课学习是指教师可以将代表自己教学特长的微课上传到云平台，学生可以自由浏览、学习。同时，平台将逐渐共享“互联网+基础教育”工作方案中的优质微课，由系统智能推送或学生自主选择观看。教师可以跟踪学生的学习进度，并指导学生开展基于微课的讨论、提问、微测等活动。

教师辅导结束后，对被辅导学生、辅导问题等进行必要的在线标记和反馈。学生每次被辅导后要根据自己实际在线学习的情况（学习时长和学习的实际获得等）在云平台上按要求支付在线教师积分。云平台记录在线教师辅导数据，建立在线辅导时长和绩效相结合的评价体系，形成每位在线教师的在线辅导档案。市级协调小组办公室制定工作量考核标准，根据云平台每学期汇总的数据，对在线辅导进行教师工作量考核评价，按照在线时长和在线辅导工作量计入云平台。

在线辅导各环节受全程监督

《计划》实施所需经费分为项目实施经费、组织管理经费两部分，由市级资金保障。项目实施经费用于在线教师的辅导劳务费。按照每个积分10元计算辅导劳务费。

市级协调小组办公室建立监督机制，对在线辅导的各环节工作进行全程监督。区级和校级协调小组办公室建立日常检查机制，对因参与在线辅导而影响学校教育教学工作的辅导教师及时提醒并要求改正。(记者 武文娟)

(责编：温璐、李依环)