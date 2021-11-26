人民网北京11月26日电 （记者孙竞、温璐）产出专利成果6项、获得各类奖学金超过45万、全班32人全部保研……日前，湖南大学机械与运载工程学院机械设计制造及其自动化1808班引发关注。

机械设计制造及其自动化1808班。湖南大学供图

记者在采访中获悉，该班级是依托机械设计制造及其自动化专业构建的智能制造实验班，是机械与运载工程学院在探索新工科建设方面的一个重要尝试。

在进行了两年的基础课程学习后，18级机械与运载工程学院的16个班级的学生进行专业分流。以个人填报意愿为先，课程成绩为辅，32名有着“智能制造”科研梦想的少年们组建成一个新的班级——机自1808班。

在这个班级的课堂上，无论什么课，前排的座位总是非常的抢手，“如果想坐第一排，那还真需要去得相当早才能坐到。”学习委员刘梦瑶说，大家学习都非常自觉，不管是在离宿舍比较近的综合楼，还是坐3站公交车才能到的图书馆和东楼，总能频繁碰见班里来自习的同学。

组建班级后的一年里，同学们大部分都进过实验室、参与过科研项目、参加各种比赛，也对自己未来的方向有了目标和想法。“在这些丰富的科研与竞赛实践中，我们每个人都逐渐找到了自己所热爱的具体方向，比如应用医疗领域，材料成型与加工方法领域，软件开发与算法优化领域等。”机自1808班张政昊说。

互帮互助、互相学习、互相讨论是1808班学习和进步的秘诀。从最开始的互不相识，经过小组测绘作业的磨练和熟悉，各种小组作业的配合和讨论，“小组制”的学习方法逐渐在班级内稳定起来。课程中，小组讨论、共同解决问题；课程后，小组分享学习心得、相互解决疑难杂症；期末时，小组聚在一起学习，相互巩固知识点……1808班的同学们始终在携手共同进步。

记者了解到，这32名学生，不仅是“学霸”，在文体和实践方面，也各有所爱。有人自行购置了三台3D打印机，在不破坏宿舍门锁的前提下，利用机械装置，实现了“指纹开锁”自由；有人跨专业与电气院同学共同拿下多个国家级、省级比赛的奖项；有人擅长黑管演奏，多次参加学校艺术团的演出……

在机自1808班班主任韩晓筱教授的眼中，班级内的每一名同学都在独有的领域和小世界中熠熠闪光。“成绩排名有先后，但是我们班级每位同学都是并列的。每一个人都很优秀，我希望大家在未来的路上越走越远，在自己的行业发光发热，在我国的制造行业上做出引领，有所建树，以优秀中国大学生的身份走向国际，同时回报我们的祖国。”

结束了忙碌充实的保研阶段后，1808班同学们也没有丝毫松懈，继续为他们心中的科研梦想而奋斗着。张政昊表示，其实全班保研并不是我们的初衷，只是我们为了理想继续奋斗，得到的最动听的结果。

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