王春

原标题：华东理工大学 打造工科特色数学学科

基础研究是科技创新的源头，数学作为基础学科之首，是科技创新的重要基础。就在不久前，上海又一所知名高校揭牌成立了数学学院。

近日，长三角地区数学学院院长论坛暨华东理工大学数学学院成立揭牌仪式在华东理工大学徐汇校区举行。华东理工大学校长轩福贞、上海市教委高教处处长束金龙共同为数学学院揭牌。

据悉，数学学科已成为航空航天、国防安全、生物医药、能源化工、先进制造等领域不可或缺的重要支撑，数学实力深刻影响和决定着国家实力。华东理工大学作为一所以工科见长的高校，如何通过加强数学等基础学科建设，凝练和解决工程应用中的科学问题，是学校主动服务国家重大战略、持续提升原始创新能力的关键所在。

“成立数学学院，既是学校着力提升基础学科内涵发展的重要举措，也是建设社会主义一流大学的战略选择。”轩福贞表示，未来，华东理工大学将致力于建设具有工科特色的数学学院，以应用数学和数据科学为主要发展方向，进一步加强数学与学校优势工科专业的交叉融合，着力拓展数学学科在信息处理、工业控制、科学计算、人工智能等领域的应用，努力将数学学科打造成为学校中长期发展的引领性基础学科，进一步提升学生的理科素养，着力培养适应未来经济社会变革和产业发展需求的创新型研发工程师，为实现颠覆性技术突破发挥重要支撑和引领作用。

华东理工大学数学学科建立于20世纪70年代，目前已形成“本—硕—博—博士后”的完整培养体系，学生多次在美国大学生数学建模竞赛和全国大学生数学建模竞赛中获得特等奖、一等奖。多年来，该校数学学科在优化理论与方法、应用泛函分析与算子代数、随机分析与金融数学等领域取得了可喜成绩。

为了更好地发挥华东理工大学数学学科的引领作用，今年7月，华东理工大学发文设立数学学院，侯宇教授担任首任院长。数学学院下设2个系、2个研究所、2个研究中心和1个实验教学中心。

在此次长三角地区数学学院院长论坛上，来自复旦大学、上海交通大学、南京大学、合肥工业大学、浙江师范大学等18所长三角地区高校的数学学院院长、专家学者等，围绕学科发展、人才培养、师资队伍建设等进行了深入讨论，凝聚共识，汇聚智慧，在相互学习中不断完善拔尖创新人才培养体系，在开放合作中提升科技创新能力，共同推动数学学科的跨越式发展。

(责编：李依环、熊旭)