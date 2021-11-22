陆建国

原标题：体育中考改革不能止于分值提高

近年来，中小学学生群体中“小眼镜”“小胖墩”越来越多，学生的体质健康问题，引发社会广泛关注。客观来看，学生近视率攀升、体质体能下降等现象，除了与手机、平板等电子产品的过度使用有关，和室外运动少、体育锻炼不足，也有很大关系。

毋庸置疑，当前青少年学生运动锻炼较少，一定程度上是由于中考、高考的竞争性压力所致，这种压力的溢出效应，表现之一就是一些初高中的体育课被挤占压缩，“体育老师又生病了”这一网络段子，正是现实写照。为解决这一问题，教育部体卫艺司相关负责人在去年年底教育部的发布会上介绍，到目前为止，全国各地都已经普遍推进了体育中考，尽管中考体育的分值差别还是比较大，但是已经实现了全覆盖。从2021年起，绝大多数省份体育中考分值都会增加，而且增加的幅度会比较大。

应该说，提高体育中考分值，针对性较强，必然会对体育教学产生促进作用。不过，由此引发的体育应试化倾向，也已开始显山露水，《半月谈》2020年2月曾刊文指出：随着全国各地对中考体育越来越重视，体育成绩占比加大，越来越多的家长为避免孩子被体育“拖后腿”，在考前为孩子集中补课，体育应试化和功利化问题初露端倪。

应试化之外，体育中考测试项目的形式主义倾向，同样应引起高度重视。笔者认为，各地在体育中考改革过程中，能否有效解决应试化和形式主义问题，关系到改革能否真正成功。

关于应试化问题。体育中考改革，提高分值固然重要，但是，决不能止于分值提高。

可以说，基于中考赋分的客观现实，完全避免学校体育教学的应试化倾向，是不可能的。相反，政策制定者应该本着务实态度，优化测评体系，合理利用反拨效应，致力于实现正向引导，促使学校体育教学回归课程设置初衷。譬如，在体育中考改革过程中，把现场测试和过程性评价更为有机结合，逐步提高过程性评价分值，并且向下贯穿至小升初过程之中。目前的小升初基本是按学区直升，没有任何测试测评，笔者认为，在直升这一大前提下，可以适当结合小学生身体特点，合理设置体育测评项目，开展小升初体能体质专项测评。当然，测评成绩不能和小升初挂钩，但是可以按一定权重纳入体育中考成绩之中。虽然这也属于应试引导，但是在小升初阶段的适当应用，促进学校、家庭从小重视孩子锻炼身体，会产生积极作用。

甚至，针对高中生体质水平下滑严重这一问题，高考也可以考虑设置体育测评。笔者建议，高考的体育测评主要是体能测试，测试项目就一个中长跑，男生3000米、女生1500米，测试结果不赋分，按照优秀、合格、不合格划分等次（身体不适宜者可用其它项目替代），合格等次是高校录取的基本条件，这样对于提升高中生体质水平，必会产生有效促进作用。

最近几年，对于学生的体质健康问题，不仅基础教育阶段愈发重视，一些高校也采取和毕业挂钩等方式，促使学生强化体育锻炼。譬如清华大学规定自2017级本科新生开始，游泳与学业绑定，游泳不过关不能毕业；云南大学2021年6月发布校规，体测成绩不合格拿不到毕业证，一时引发社会热议。清华大学和云南大学提升学生体质健康水平的方法，实际上也是运用了应试的手段，对此，云大体育学院院长王宗平的观点是：善意的强制。

关于形式主义问题。从培养运动兴趣、养成运动习惯、增强体质体能的角度，分析现在的体育中考，会发现其中存在一些价值不高、意义不大的测试项目，譬如立定跳远，现行的《国家学生体质健康标准》中，规定其为初高中体质测试项目。笔者就此咨询了一些业内人士，普遍认为立定跳远对于提升学生体质体能意义不大，作为测试项目，最大优点是测试条件简单，场地容易实现。而且，作为传统田径项目，立定跳远1912年就被踢出奥运会，早已不是国际大赛项目，从培养选拔运动员角度来看毫无价值；而从养成终身运动兴趣角度来看，也没有几个学生毕业后会把立定跳远作为终身运动项目，因其不仅枯燥无味，而且强身健体效果远远不如跑步更有价值。

类似项目，还有排球对墙垫球。垫球技术是排球运动者的必备技能，可是，对初中生测试这一单项技术，就锻炼身体而言，效果一般。而且，排球又是一项对身高有较高要求的运动项目，大多数学生并不具备专业运动所需要的身高禀赋，从未来职业发展的角度看，练习垫球自然也没有多大意义。再者，如果作为终身运动项目，篮球、乒乓球、羽毛球更容易组团组队，呼朋唤友打比赛，排球不行。其它诸如掷实心球、推铅球等测评项目，除了容易组织测评，其它方面同样意义不大。

笔者认为，体育中考测试项目和现实脱节的问题，必须加以改进。基础教育阶段体育教学的主要目的，不是培养选拔专业运动员，而是助力学生成长发育、增强体质体能、养成运动习惯，除此之外，再让学生找到一两项感兴趣的运动项目，且能长期坚持终身受益，则善莫大焉。要达到这一目的，教学层面，需将课堂体育教学和社团兴趣学习相结合，课堂教学侧重普遍性，一般性技能、知识的教育训练；社团学习侧重个性化，发现并培养学生感兴趣的、适于终身锻炼且步入社会后实操性强的运动项目。考试层面，像上文提及的云南大学，其体育考试成绩构成是：50%运动技能+40%体质测试+10%平时成绩，笔者认为，中小学阶段和大学有所不同，应该秉持体能优先、兼顾技能的原则，以提升学生体质水平为主要目的，合理设计测试项目，让中小学生必须日复一日地持续锻炼，才能保持稳定的体能水准以通过考试测评，从而尽量避免短期应试化锻炼的问题。

总而言之，体育中考改革必须平衡好教学和测评的关系，切实解决当下存在的一些形式主义测试内容，删繁就简，有的放矢，既着眼当前，又放眼长远，真正实现学、考、用有效贯通，最大程度地发挥测评的正向引导作用。

（作者为教育研究者）

(责编：温璐、李依环)