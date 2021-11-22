原标题：这所高职用“拍卖会”回答怎么搞科研

高职院校教师的发明专利，能否落地转化？高职学生设计的作品，能值多少钱？杭州职业技术学院用一场科技成果转化拍卖会给出了答案。

11月12日，在2021浙江科技成果竞价（拍卖）会杭州职业技术学院（以下简称“杭职院”）专场会上，共推出35项科技成果进行拍卖，起拍总价1236.5万元，成交总价1736万元，溢价率40.4%。据了解，这次拍卖所得经费，学校只留5%，团队或研究院可以支配95%。

这次专场会也是杭职院举行的第二届科技成果转化拍卖会。2020年，在该校举行的第一届科技成果转化拍卖会上，有17项科技成果参与竞拍，成交总价958.5万元，引起了广泛关注。

据悉，今年该校师生的参与度高涨，报名人数至少比去年提高了一倍以上，有不少教师连续两年参与。不少企业也是连续两年参加，因为这次拍卖会上很多项目出发点就是瞄准一线应用的技术难点，成熟度相对高，企业拿去就能直接应用。

该校特种设备学院党总支书记、执行院长郭伟刚已经连续两年都有科技成果参与拍卖，且成交价均在50万元以上。今年转让的科研成果是“一种基于云原生的MES制造管理平台技术及应用”，目前已尝试应用于杭州钱塘区内工业物联网领域内企业的数字化改造。拍卖所得款项将大部分用于所在团队成员的科研能力提升和其他项目预研工作。去年，郭伟刚带队的一个项目最终拍卖成交价是60万元，团队中有位优秀学生拿到了1.5万元。

在接受记者采访时，郭伟刚介绍，他在德国做访问学者时，发现那边的学生很多都是边学边干，他现在也让学生深度参与，培养学生发现问题、解决问题的科研能力和工匠精神，助力于学生成长。

郭伟刚介绍，他办公室的密码锁，就是学生们设计制作的。为了造密码锁，学生们要编程，然后钻孔、打槽、抛光，最后进行安装。他发现，参与项目多的学生，到企业后实际动手能力很强，得到了用人单位的好评，虽然是大专生，但起薪和本科毕业生的差距很小。

该校服装设计与工艺设计专业群团队转让的“系列服装新产品研发和新材料制备技术”，拍出了120万元的高价。团队负责人郑小飞介绍，虽然整体而言，高职院校的科研能力和科研素养相比本科院校偏弱，但高职院校科研的特点是重视“立地式”研发，面向企业生产一线开展新产品研发、技术改进以及新技术在企业产品研发和生产中的应用等研究。

在高职教育圈内，对于“高职院校能不能搞科研”“要不要搞科研”的话题一直有争议，但一线生产、技术管理、操作能力方面的项目研发对高职院校而言更有优势，却是大家的共识。

杭职院院长徐时清说，国家在制定中国特色高水平高职学校和专业建设计划时，十分重视高职院校科研平台建设，提出“打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台”的总体目标，将其列为十大建设任务之一。“高职院校要承担起为‘用明天的技术，培养今天的人才，为未来服务’的重任，还要研究新技术、开发新课程、传播新技能。”

关于高职院校怎么搞科研，徐时清认为，先应从思想上认识到科研的重要，高职院校专业教师多认为做好教育教学工作是主业，科研工作只是锦上添花。其实，科技创新和技术服务能进一步促进教师提升教育教学水平和人才培养质量。“学校举行科技成果拍卖活动，是希望更好地推动职业院校科技创新资源落地转化和产业化，打通科技成果转化‘最后一公里’，为地方经济社会发展贡献‘职教力量’。”(记者 蒋雨彤 通讯员 周曦)

(责编：温璐、李依环)