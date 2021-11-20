中新网杭州11月19日电(钱晨菲)19日，浙江大学脑机调控临床转化研究中心在杭州挂牌成立。该中心重点在神经疾病和精神疾病两大领域设立分中心，分别在浙江大学医学院附属第二医院(下称浙大二院)和杭州市第七人民医院建设落成。上述中心的成立，旨在强化临床综合优势，提高中国脑机交互研究的整体水平。

据悉，浙江大学脑机调控临床转化研究中心以医学疾病的临床诊治需求为引导，发挥学科交叉优势。其整合了包含浙江大学脑科学与脑医学学院、浙大二院、杭州市第七人民医院、浙江大学求是高等研究院等在内的脑科学、脑医学、神经工程学交叉优势力量。

在以浙大二院牵头建设和执行的神经疾病分中心，记者了解到，该分中心目前共有专设床位25张，重点聚焦于难治性癫痫、帕金森病、抑郁症与强迫症、重度瘫痪等四大类重大疑难疾病的脑机调控创新诊治研究。

浙大二院神经外科主任、脑科中心主任张建民介绍，神经疾病分中心以该院神经外科牵头，联合神经内科、精神科、影像放射科、核医学科等多个脑医学相关临床科室，并与脑科学基础研究团队、神经工程研发团队、脑机调控产品转化团队等通力合作。

“我们在国家863计划、国家重点研发计划、浙江省重大专项与重点研发计划等大型科研项目支持下，已先后取得国内首例植入式脑机接口技术、亚洲首例自主研发的闭环神经刺激技术等重大研究成果。”张建民表示，浙大二院在脑机调控领域已钻研多年，希望通过神经疾病分中心的成立，在脑机调控领域继续为中国脑医学与脑科学注入强劲的创新活力，并重点在重度精神疾病、不可逆性运动功能障碍、难治性癫痫等领域开拓出新天地，力争成为国内顶级、国际领先的“产学研”优势平台。(完)

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