本报讯（记者 解丽）超级小飞侠人偶，针管形状的“闯关票”，获得含有口罩、彩泥、巧克力的大礼包……昨日，西城区全面启动3-6岁幼儿新冠疫苗接种工作，在广安体育馆，当这些“小勇士”们开心地“闯”过四关，完成新冠疫苗接种，最终将手中集齐印章的“闯关票”贴在了标有几个巨大病毒的背板上时，都骄傲地说：“我打败了大病毒。”北京青年报记者注意到，广安体育馆里似乎已经变身为游乐场，幼儿园的小朋友并没有因为要打针而神经紧张，也鲜见哭闹者。据悉，预计21日，西城区将完成80余所幼儿园的3-6岁幼儿第一针新冠疫苗接种工作。

昨日上午11点，在广安体育馆，扫码进门后，就看到小朋友喜爱的动画片《超级飞侠》的人偶在“欢迎防疫小勇士”的气球拱门下迎接小朋友，并给每位小朋友发了一张针管形状的“闯关票”，“拿好闯关票，化身防疫小勇士，勇敢迈出第一步，祝你闯关成功。”人偶笑着说。

走进疫苗接种大厅，就已经通过了第一关。再看接种大厅，到处挂满了彩色气球、卡通气球，各类卡通标识牌上写着鼓励孩子们接种疫苗的温馨小提示。问诊登记区，“你叫什么名字，几岁了……”小朋友们回答正确就成功闯过第二关。接下来就是去往接种区了，一排蓝色的帐篷，挂着彩旗、充气玩偶，还挂着“脱好小衣服，微笑做准备”等手绘标语。帐内，医生一边跟小朋友随意聊着天，一边很快就打完针，小朋友们就迫不及待地拉着家长的手走向留观区。

西城区卫健委副主任李冬梅表示，现场的布置完全遵循了儿童的心理特点，创造温馨的、轻松的、游戏的、快乐的接种环境，“运用孩子们喜欢的动画片小飞侠形象，通过闯关游戏，让孩子们摆脱打针的紧张感，也为打下一针打下良好基础，为此我们做了很多工作。比如接种医生挑选的都是日常为孩子打疫苗经验丰富的医生；留观区的每个位置都摆放双排座椅，一把折叠椅和一张彩色儿童坐椅，供家长和孩子们一起；给孩子们发放大礼包，内有彩泥，让孩子们快乐地度过30分钟的留观时间。”李冬梅说。

据悉，19日当天，西城区共开设了5个辖区大型接种点专场，计划接种的幼儿超过5000名，同时对符合条件的幼儿园进行入园接种。在3-6岁幼儿新冠疫苗接种工作开展期间，该区启动了广安体育馆、政务服务中心、科学中心、月坛体育馆等9个大型接种点。

据统计，截至11月18日，北京市累计报告接种新冠病毒疫苗4963.74万剂次，累计接种2164.05万人。其中，3-11岁人群累计接种95.11万剂次，累计接种95.09万人。

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