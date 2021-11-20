海军军医大学启动“深蓝”人才工程，实施了“三航两海”人才计划，即“启航”“远航”“领航”人才培养计划、“强海”创新团队计划和“聚海”人才引进计划，全面激活了该校各领域、各层次、各专业人才创新创造创业的磅礴力量。

11月9日，海军军医大学举行了名誉院士、客座教授暨“三航两海”人才培养对象带教导师聘请仪式，48名两院院士和63名顶尖专家被聘任为该校的“人才导师”。来自医学、生命科学、军事卫勤等领域的16名院士和顶尖专家来到仪式现场，共同为这所军校的新时代人才建设谏策献力。

“有顶级专家导航引路，我干事业的劲头更足了，起点更高了……”仪式上，海军军医大学第二附属医院胸心外科主任王志农表示，他的带教导师是著名心脏病学专家葛均波院士。

记者了解到，“三航两海”是海军军医大学“深蓝”人才工程的核心人才计划。自“深蓝”人才工程实施以来，该校80余人次入选国家、军队和省部级以上人才计划。新时代的人才“活水”，在这座有着70余年历史的校园里竞相奔涌。

向海转型，选人用人不看身份看业绩

11月3日，2020年度国家科学技术奖励大会召开，该校“强海”创新团队负责人周许辉领衔完成的项目，一举获得国家科技进步奖二等奖。

作为第二附属医院骨科党总支书记、学科带头人，周许辉的身份并不是军人，而是文职人员专家。“不看身份看业绩，五湖四海用人才”正是这所军校的选人用人风气。

2017年7月，海军军医大学在国防和军队改革中转隶海军，迎来了新一轮发展机遇。然而，在转型发展的起步阶段，种种忧思也随之而来：人才存量不足、人才保留困难、人才活力下降等新情况、新问题凸显，加之体制编制调整带来的冲击，部分科技干部干事创业的热情有所减退。

问题的暴露，换来一场革弊鼎新。此时，距该校实施上一轮人才工程已相隔16年，旧的人才规划已不能适应新的发展形势。随后, 学校展开了新时代办学思想大讨论，从教员到学员，从机关到基层，全校上下倾心投入、献计献策。在去年12月召开的学校党委扩大会上，明确了加快构建“备战牵引、向海转型、四基支撑、双轮驱动”的转型建设新发展格局。

新的发展格局、新的奋斗目标，将一幅崭新的办学愿景植入官兵师生的心里。该校随即启动“深蓝”人才工程，实施了“三航两海”人才计划，即“启航”“远航”“领航”人才培养计划、“强海”创新团队计划和“聚海”人才引进计划，全面搭建起了大学新时代人才体系的“四梁八柱”。

挺进远海，军事任务中锻造人才

10月17日，在亚丁湾某海域，该校参加海军第38批护航编队的医疗队员与新一批护航编队军医完成任务交接，开始返航。中秋、国庆“双节”前后，该校官兵一茬茬奔赴任务一线，远航茫茫大洋，扎进座座岛礁，在万家团圆之时屡屡上演“最美逆行”。

挺进远海大洋，履行新时代使命任务，成为这所军校锻造人才的重要途径。

记者了解到，该校新年度遴选出的“三航”人才中，60%以上参加过援鄂抗疫、和谐使命、亚丁湾护航、海外援建等多样化军事任务。

该校不仅在远海大洋上锻造人才，更在聚焦“深蓝”中强建学科。

在“强海”创新团队中，由中医系主任、“青年岐黄学者”顾伟教授牵头的中医学科团队特色明显，他们以海军官兵长远航中医健康维护为研究方向，建起的长远航中医实用技能训练平台、特勤人员中医健康维护平台均被列入军队“双重”学科建设；研制的防疫中药香囊已用于护航编队的海上常规防疫。现阶段，团队围绕中医适宜技术下潜艇、长远航自救互助、海军女艇员身心健康等，运用传统中医药技术为海军新质战斗力的生成提供了坚实保障。

今年39岁的青年康复医学专家方凡夫，以自身过硬的素质通过这次人才工程的层层遴选，不仅进入“远航”人才计划，还竞聘为第一附属医院康复医学科主任。

方凡夫坦言，“深蓝”人才工程将他带入了事业黄金期，更让他感到欣慰的是，他多年来颇费心血的一项研究成果，也将通过“医工结合”的新模式“开花结果”。

早在6年前，方凡夫发现本院传承了70余年的中医传统针灸技术“腕踝针”，对于缓解官兵训练伤痛有着显著的效果。于是他引入现代康复物理技术代替传统针刺，融合智能技术，设计出可穿戴式“中医腕踝镇痛智能手环”。但由于军队关于对外技术合作和“停偿”方面的要求，他的这一创新始终难以实现成果转化。

去年9月，海军军医大学与上海理工大学签订“医工结合”创新合作协议，方凡夫的“中医腕踝镇痛智能手环”设计方案作为第一批遴选的项目，将投入实质性研发，待成品经过人体安全性测试后，就可推广到基层部队用于训练伤的治疗和康复。

筑巢引凤，不断壮大人才队伍

入选“启航”人才计划的代表、海军军医大学特色医学中心助理研究员向导，将“深蓝”人才工程比作“及时雨”。

之前，他一度为职称评定的准入条件而苦恼。他从事的潜水与高气压医学专业由于军事性较强，大部分研究课题都是在深潜和长远航任务中“淘”来的，不仅涉密级别高，也难以申报地方通用的基金项目。“深蓝”人才工程仿佛为他量身设计，一入选就匹配好项目和资金，扶持他心无旁骛地投入军事医学研究。

事业上扶上马，生活上帮一把。

为了提升各类人才在校工作的幸福感、获得感，海军军医大学党委还出台了“基层有所盼、机关立即办”工作机制，想方设法解决好教医研一线人员的实际困难。目前已为460余名文职人员解决了落户上海问题，为38对两地非军人夫妻解决了分居随迁问题。2021年度校党委扩大会上，非现役人员直系亲属就医、用房调整等事关民生和人才保障的问题，皆被列入新学期亟须解决的十大实事工程。

良好的事业平台和生活保障，起到了“筑巢引凤”的效果。新一轮科室主任竞聘中，文职人员李威被选拔为转化医学院纳米医学研究室主任。多年前，在纳米医学领域颇有建树的李威，放弃国外优渥的待遇来校工作。学校帮他解决了家属落户、小孩上学等后顾之忧。卸下包袱的李威不负众望，短短3年内，拿到国家自然科学基金，并在国际上提出“纳米免疫治疗”概念。

1998年，随着在该校实地拍摄的电视剧《红十字方队》热播，这所军医大学开始倍受瞩目，并在上世纪崛起了一座学科人才的“红十字方队”。如今，当年的“红十字方队”穿越时空，成为驰骋于时代潮头的深蓝人才“航母”。

（王泽锋 本报记者 张强）

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