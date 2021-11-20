本报北京11月19日电 记者李玉兰 19日从教育部获悉，教育部于11月20日启动“2022届高校毕业生校园招聘月”系列活动，为期一个月，预计发布岗位信息逾70万个。

据了解，“校园招聘月”期间，教育部门将会同12大社会招聘机构，举办“24365校园招聘服务”线上招聘月活动，集中面向重点区域、重点行业、重点人群组织10场以上全国性大型专场招聘会。启动“共建共享岗位精选计划”，探索实施岗位精准推送，预计发布岗位信息70万个。教育部将会同人社部、国资委、共青团中央、中央广播电视总台共同主办“国聘行动”第三季“不负韶华 国聘行动”。全国普通高校就业创业指导委员会19个分行业就指委将举办40场以上专场招聘会，为相关专业毕业生精准提供丰富岗位信息。各省（自治区、直辖市）将同步举办200场以上区域性、行业性、联盟性线上线下专场招聘会，各高校将每日举办线上或线下校园招聘会，加速毕业生求职进程，帮助毕业生尽早就业。

“校园招聘月”期间，教育部将举办“供需对接就业育人项目”网络对接大会，届时将发布306家企业申报的3000多个就业育人项目。同时，举办“全国中小企业人才供需对接会”活动，邀请超过3000家中小企业和500所以上高校参加，引导高校毕业生到中小企业就业。

此外，“校园招聘月”期间，教育部将正式启动实施“中央专项彩票公益金宏志助航计划——全国高校毕业生就业能力培训项目”，预计线上线下培训2022届毕业生30万人。同时开展各种就业育人主题教育，引导毕业生树立正确的就业观、择业观，到西部、到基层、到祖国最需要的地方建功立业。

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