人民网北京11月17日电 （记者何淼）为贯彻全国职业教育大会精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，结合落实中央巡视整改任务，“推动现代职业教育高质量发展”主论坛于11月16日在京举办。

本次论坛旨在以学习贯彻党的十九届六中全会精神为动力，围绕把大有可为变成大有作为，凝聚政产校企研社共识，集思广益，形成合力，为加快构建现代职业教育体系，推动职业教育高质量发展，建设技能型社会，培养更多高素质技术技能人才贡献智慧。多位来自教育主管部门、学界、业界的嘉宾参加论坛并作报告。

图为推动现代职业教育高质量发展论坛现场。主办方供图

目前，我国职业教育发展取得突破性进展，规模上实现半壁江山，为经济社会发展提供了有力的人才支撑。中职毕业生就业率连续10年保持在95%以上，高职毕业生半年后就业率超过90%，70%的职业学校毕业生在县市就近就业；现代制造业、新兴产业新增从业人员70%以上来自职业院校。

教育部职业教育与成人教育司副司长林宇分析了职业教育的宏观发展形势。他指出，要从加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的高度，深刻理解党中央国务院对于职业教育的高度重视。

职业教育目前还存在投入少，底子薄，差异巨大等问题。林宇认为，实现职业教育高质量发展，宏观上至少有四个方面的工作需要引起高度重视：一是要优化定位；二是要补齐短板；三是要大力推进产教融合；四是要抓住现代信息技术快速成熟的时机，力争实现“弯道超车”。

图为推动现代职业教育高质量发展论坛现场。主办方供图

全国政协常务委员兼副秘书长、民进中央副主席朱永新在《西部欠发达地区职业教育发展的成就、困难与对策》的报告中指出，加大对农村和贫困地区的职业教育支持力度，推进西部欠发达地区职业教育发展，对于推进经济社会和谐发展、促进社会公平，实现职业教育高质量，具有重要意义。

中华职业教育社党组书记、总干事方乃纯在《加强职业教育第三方评估 完善质量保证体系》报告中指出，加强职业教育第三方评估是完善职业教育质量保证体系的重要方面。职业教育推动第三方评估是深化简政放权，推进教育管办评分离的应然要求，是完善职业教育治理结构，提高治理水平的未来走向，是突破传统评估制度困境，实现职业教育高质量发展的时代呼唤。

教育部职业技术教育中心研究所（以下简称职教所）所长王扬南在《增强适应主动性推动现代职业教育高质量发展》报告中指出，现代职业教育高质量发展是指职业教育的发展方式是高质量的，衡量现代职业教育高质量发展的重要标准是对新发展格局的适应程度。构建现代职业教育的融通体系，增强现代职业教育的适应性，应该牢牢把握从政治上看职业教育、从民生上抓职业教育。

职教所副所长刘宝民作会议总结时指出，与会专家通过讨论交流，对推进职业教育高质量发展达成五点共识：一是必须坚持正确的办学方向，落实立德树人根本任务；二是必须优化职业教育的类型特色；三是必须坚持产教融合、校企合作；四是必须深化教学改革，提升人才培养质量；五是必须健全相关政策体系，为职教发展创造良好的环境。

本次论坛由教育部职业教育与成人教育司指导，职教所主办，高等教育出版社协办。活动采用线上线下结合形式，全国各地教育行政部门、职业院校、行业企业代表5万余人通过网络收看了会议直播。

(责编：丁元贺（实习生）、秦华)