原标题：西安脑瘫青年的昆曲梦：为残缺人生插上“翅膀”

郭家源在家中练习昆曲。 石芙蓉 摄

“虽然我的身体有所残缺，但我希望自己的精神世界丰富起来。是昆曲改变了我，为我的残缺人生插上了‘翅膀’。”25岁的脑瘫青年郭家源坦言。

郭家源自小被确诊为脑瘫，由奶奶抚养长大。受到奶奶的影响，他对戏曲产生了浓厚兴趣。2010年，他第一次看到了梅兰芳出演《游园惊梦》的视频，婉转音律、油彩浓妆、精美服饰……昆曲的美就这样直观地“击中”了郭家源，舞台角色的一颦一笑和婀娜身段，无一不令他心生神往。

郭家源因病情肢体协调度较差，这令他在找工作时屡受打击。为了生存，也出于浓厚的兴趣，郭家源开始尝试学习昆曲并希望靠此生活，借助网络平台，他开始了自己的学艺路。

冬日里，郭家源在户外表演昆曲戏目。 石芙蓉 摄

“我因肢体不大协调，许多基础动作，如云步、甩袖等练习起来都较困难，学会一个动作需要训练半个月至一个月之久，抽筋、摔跤都是常有的事。”郭家源称，自己曾因练习昆曲摔跤，导致头上有处至今还未愈合的伤。

经过长时间的“宅家苦练”，郭家源终于鼓起勇气尝试路演，从无人问津到小有收益，历经坎坷的郭家源不仅做到了以此谋生，还顺利通过了昆曲等级考试。“我为自己取的艺名为‘公子倾玉’，意指通过不断的自我雕琢，才会变成美玉。而我的人生，恰好充分证明了这点。”郭家源说。

“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。”郭家源喃喃自语念着唱词，眼中充满了光彩。“在我看来，昆曲有着文学美、音乐美、舞蹈美和妆容美。”他告诉记者，自己越了解昆曲，便越喜欢其中的文字。“我自己也奇怪，我看不进去现代文字，却在读着古诗古词时感到十分轻松容易。”

“‘此花不与群花比’是我最爱的一句词，我凭努力实现了梦想，也想用自己的经历告诉所有残疾朋友，虽然身体残缺，但我们丰富多彩的精神世界大可弥补遗憾。”郭家源未来的人生蓝图，是开一间戏曲工作室，除昆曲外，他还计划学习京剧等其他剧种。郭家源希望，可以用戏曲的魅力感染更多人。（杨英琦、石芙蓉）

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