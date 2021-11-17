原标题：易志坚： 设想成现实，荒漠变“良田”

“我们到现在还不知道青蛙是怎么在沙漠里出现的。”获得2021年“最美科技工作者”称号的重庆交通大学副校长易志坚教授谈起自己的科研经历时，兴致十分饱满，正如他描述自己获得荣誉时的心情是“很激动，很意外，又很珍惜”。

1963年出生的易志坚在大学学习的是固体力学，研究方向是断裂力学。1988年，易志坚前往重庆交通大学任教，开始接触混凝土等材料。在多年的研究当中，易志坚发现，改变颗粒物质的力学状态是可能的，例如沙子就可能变成储存水分、空气和养分的“土壤”，为植物生长提供条件。

2008年提出沙漠土壤化的设想之后，易志坚团队在2009年正式启动研究。经过六七年的理论和实验室研究，易志坚团队在2016年前往沙漠地区开展实地研究，经过几年的不断尝试，“沙变土”的试验面积已经从最初的25亩拓展到了2021年的近两万亩，这些试验田分布在中国的内蒙古、新疆、西藏、四川、海南地区，以及中东、非洲的一些沙漠地带。

2017年，“沙变土”初见端于媒体时，这一设想在互联网上引发了热议，他也对网友的一些问题做出了回应。例如，面对“沙漠有水，植物就能生长，因此把沙漠土壤化成本过高，没有意义”的质疑，易志坚解释说，仅仅“有水”的话，非沙生植物依然很难生长，依靠大量人力物力也难以保障存活。但是在沙漠土壤化之后，植物生长的情况出乎意料的好，根系非常发达，与此同时用水用肥量还很节省，因为土壤本身可以保水保肥；如果种植耐旱植物，则可以在不灌溉情况下自然生长。对于“沙变土成本远高于防沙固沙”的说法，易志坚指出，这种比较是不合理的，因为“固沙”和“造田”本来就是不一样的目标，讨论实现成本高低并无意义。

在热议出现的2017年，由十几名专家组成的力学治沙专家座谈会得出意见认为“该研究是治沙领域的有益探索，需要开展进一步的深入研究”。易志坚向科技日报记者表示赞同这一结论，“继续试验，让科学事实说话”。网络讨论没有干扰到易志坚的步伐，4年多来，试验田不断出现喜人的结果。

在研究当中，易志坚团队面临的实际困难来自其他方面。易志坚把这些困难总结为三个方面，其一是没有经费支持，其二是需要深入沙漠，其三是对于易志坚来说，这是一项跨界研究。“面对许多现实问题，做研究是需要一定的兴趣和勇气的。”易志坚感慨说。

在易志坚团队的努力协作下，这些问题都得到了克服。每到植物播种和生长的季节，易志坚经常拿出周末休息时间，前往沙漠开展研究。作为高校教师，易志坚还把自己最大的“职业福利”暑假拿出来，在内蒙古的乌兰布和沙漠度过。

“寒假倒是不用去了，那里天寒地冻，不长植物。”易志坚说。

谈起自己的治沙感悟，易志坚直白地表达了自己的喜悦：“经过多年努力，当沙漠变成绿洲的时候，我的心里非常高兴，天天都挂念着这件事。我都不知道该怎么形容了，总之就是特别的高兴。”这一切的起点，就是易志坚团队的科研设想：通过颗粒约束改变沙子的力学状态，让它具有土壤的性能。易志坚在长达十余年的研究当中，见证到自己脑中的一个想法逐渐变成了沙漠中的一片片绿洲。他说，每位科技工作者都会为这样的见证感到无比欣慰。

从物理学的分支力学，到材料科学，再到生态科学，“由沙变土”不只是对易志坚团队研究内容的一种概括，也是对易志坚本人学术生涯的一份写照。在跨学科研究、实现成果转化这条道路上，易志坚已经走了许多年。“这绝对是一项利国利民的事业。”易志坚总结说。（孙明源）

(责编：李依环、郝孟佳)