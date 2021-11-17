人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

郑州81.75万名3-11岁人群接种新冠疫苗第1剂

2021年11月17日08:40 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：郑州81.75万名3-11岁人群接种新冠疫苗第1剂

郑州81.75万名3-11岁人群接种新冠疫苗第1剂

11月16日晚，郑州召开新闻发布会通报疫情防控情况。 韩章云 摄

记者从11月16日晚召开的郑州市新冠肺炎疫情防控第二十四场新闻发布会上获悉，截至11月15日24时，郑州市3-11岁人群共接种新冠疫苗第1剂81.75万人，接种完成率53.44%。

在当晚的新闻发布会上，郑州市疾控中心传染病预防控制所所长梁世杰介绍，郑州市于11月1日启动全市3-11岁人群新冠疫苗接种工作，根据计划，郑州市将于11月底前集中完成3-11岁人群第1剂疫苗接种，12月底前集中完成3-11岁人群第2剂疫苗接种。因身体及其它原因未能及时接种的，其后符合接种条件者可及时接种。

梁世杰在发布会上也再次解释了3-11岁人群为什么要接种疫苗，适用于这个群体的疫苗有哪些，疫苗的安全性和有效性如何等问题。

“疫苗接种的目的是建立起全社会的免疫屏障，通过群体免疫来实现降低或者阻断疾病的流行和危害。”梁世杰在发布会上说，近期，新一轮新冠疫情中出现部分儿童病例和无症状感染者，儿童病例和无症状感染者成为新冠病毒社区传播的一个重要传染源，给社会带来严重影响。作为全人群的一个组织部分，3-11岁儿童接种新冠疫苗是必要的，也是安全的。

梁世杰也介绍，本次3-11岁人群使用的新冠病毒疫苗是经国家有关部门批准、可用于该年龄段人群的新冠病毒灭活疫苗。目前可使用的新冠病毒疫苗为国药集团中国生物北京所(含其委托分装、包装的其他企业生产的疫苗)、中国生物武汉所和北京科兴中维公司生产的新冠病毒灭活疫苗，使用的疫苗剂量、免疫程序与12岁以上年龄段人群完全一样。

梁世杰也呼吁，尚未接种疫苗的3-11岁适宜人群，尽快到辖区新冠疫苗接种点咨询接种，尽早主动完成全程疫苗接种，早日建立全民免疫屏障。（记者 韩章云）

(责编：丁元贺(实习生)、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部