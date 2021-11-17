原标题：郑州81.75万名3-11岁人群接种新冠疫苗第1剂

11月16日晚，郑州召开新闻发布会通报疫情防控情况。 韩章云 摄

记者从11月16日晚召开的郑州市新冠肺炎疫情防控第二十四场新闻发布会上获悉，截至11月15日24时，郑州市3-11岁人群共接种新冠疫苗第1剂81.75万人，接种完成率53.44%。

在当晚的新闻发布会上，郑州市疾控中心传染病预防控制所所长梁世杰介绍，郑州市于11月1日启动全市3-11岁人群新冠疫苗接种工作，根据计划，郑州市将于11月底前集中完成3-11岁人群第1剂疫苗接种，12月底前集中完成3-11岁人群第2剂疫苗接种。因身体及其它原因未能及时接种的，其后符合接种条件者可及时接种。

梁世杰在发布会上也再次解释了3-11岁人群为什么要接种疫苗，适用于这个群体的疫苗有哪些，疫苗的安全性和有效性如何等问题。

“疫苗接种的目的是建立起全社会的免疫屏障，通过群体免疫来实现降低或者阻断疾病的流行和危害。”梁世杰在发布会上说，近期，新一轮新冠疫情中出现部分儿童病例和无症状感染者，儿童病例和无症状感染者成为新冠病毒社区传播的一个重要传染源，给社会带来严重影响。作为全人群的一个组织部分，3-11岁儿童接种新冠疫苗是必要的，也是安全的。

梁世杰也介绍，本次3-11岁人群使用的新冠病毒疫苗是经国家有关部门批准、可用于该年龄段人群的新冠病毒灭活疫苗。目前可使用的新冠病毒疫苗为国药集团中国生物北京所(含其委托分装、包装的其他企业生产的疫苗)、中国生物武汉所和北京科兴中维公司生产的新冠病毒灭活疫苗，使用的疫苗剂量、免疫程序与12岁以上年龄段人群完全一样。

梁世杰也呼吁，尚未接种疫苗的3-11岁适宜人群，尽快到辖区新冠疫苗接种点咨询接种，尽早主动完成全程疫苗接种，早日建立全民免疫屏障。（记者 韩章云）

(责编：丁元贺(实习生)、李依环)