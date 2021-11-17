王 珂

要多措并举提升家政服务业吸纳农村劳动力就业成效、促进家政服务业提质扩容，让越来越多的农村劳动力增收致富，让更多消费者享受到满意的家政服务

近日，商务部等14部门联合印发了《家政兴农行动计划（2021—2025年）》（以下简称《行动计划》），部署有效提升家政服务业吸纳农村劳动力就业成效、巩固家政扶贫成果、促进家政服务业提质扩容等工作。《行动计划》不仅明确到2025年，畅通农村劳动力特别是脱贫劳动力从事家政服务的渠道等具体目标，还提出加大动员帮扶力度、加强供需双方对接、促进家政服务下沉等7项22条工作举措，绘制出未来5年我国家政兴农工作的“路线图”。

家政服务业在促进农村增收、助力乡村振兴方面具备优势。据商务部测算，家政服务业从业人数超过3000万，其中约90%的人员来自农村地区。早在2017年，商务部就实施了“百城万村”家政扶贫方案，会同相关部门出台就业、创业、培训、保险、金融、信用建设等支持政策，截至2020年底，累计吸纳85万贫困地区劳动力从事家政服务。通过从事家政服务行业，他们不仅解决了就业问题，还走上脱贫增收路。

为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，此次商务部提出家政兴农行动计划可谓正当其时。一方面，随着人民生活水平不断提高、老龄化程度不断加深、三孩生育等政策实施，我国家政服务需求仍在持续扩大。另一方面，我国家政行业有效供给不足、行业发展不规范、消费满意度不高等问题依然存在。对此，《行动计划》提出了一系列具有针对性的举措，促进行业稳健规范发展。

家政服务业有效供给不足，在很大程度上是因为农村劳动力“出不来、留不住、干不好”。当前，我国家政服务业全行业服务缺口在2000万人以上。为了让更多有意愿的农村劳动力接受家政服务培训，《行动计划》在加强家政服务岗位信息发布和收集、提升家政服务技能、维护好家政服务员合法权益等方面作出多项具体部署，让家政服务员更加安心地走上家政服务工作岗位。

《行动计划》还注重解决消费者找家政服务员“找不着、找不起、找不好”的难题，更好地释放家政消费潜力。长期以来，服务质量是制约家政行业发展的短板。由于家政服务提供者和消费者之间权责界限不够清晰，服务质量难以量化界定，水平参差不齐。《行动计划》明确了加强家政服务质量监测、开展家政服务质量第三方认证、实施家政服务标准化试点专项行动等举措，努力提升家政服务行业整体发展水平，促进形成优质优价的良性循环。

家政服务是朝阳产业，也是民生工程。未来，随着《行动计划》的落地实施，家政服务行业的品牌化、信息化、专业化、规范化水平有望提升，越来越多农村劳动力能通过从事家政服务增收致富，更多消费者也能从中受益，享受到更加满意的家政服务。

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 19 版）

(责编：李依环、郝孟佳)