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重庆珍稀濒危物种实现恢复性增长

国家重点物种保护率达90%

2021年11月17日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆11月16日电  （记者常碧罗）记者从重庆市林业局获悉：重庆加快建立自然保护地管理体系，持续实施生态系统保护修复工程，全市野生动植物栖息地得到有效保护，珍稀濒危野生动植物种群实现恢复性增长，生物多样性保护成效明显。

重庆位于长江上游、三峡库区，是生物多样性较为富集地区。重庆分布有陆生野生脊椎动物800余种，国家重点保护物种种数保护率达到90%。

重庆加强森林、草原、河湖、湿地等自然生态系统保护，严格珍稀濒危野生动物栖息地保护管理，有效保护全市90%以上珍稀濒危野生动植物和90%以上典型的亚热带常绿阔叶林生态系统；统筹山水林田湖草综合治理，强化森林生态系统修复，持续实施新一轮退耕还林、岩溶地区石漠化综合治理、长江防护林建设以及森林质量精准提升等国家重点林草生态修复工程；全面加强重点保护野生动物保护管理，持续实施黑叶猴等重点保护野生动物拯救保护项目。如今，金佛山国家级自然保护区黑叶猴种群数量从不足80只逐步恢复到现有的150余只，中华秋沙鸭已连续9年在綦河流域越冬，数量从2013年的35只增长到61只。

《 人民日报 》（ 2021年11月17日 15 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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