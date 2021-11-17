胡欣红

原标题：让性教育成为每个孩子的必修课

日前，教育部印发《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》（以下简称《指南》），要求性侵害预防进中小学教材，引发了舆论关注。

随着社会的发展和观念的进步，性教育的重要性渐渐被大众所了解。2011年，国务院印发的《中国儿童发展纲要（2011－2020）》中就明确提出“将性与生殖健康教育纳入义务教育课程体系”，让孩子明白“内衣覆盖的地方，不容侵犯”。

据《“女童保护”2020年性侵儿童案例统计及儿童防性侵教育调查报告》显示：2020年曝光的性侵儿童案例中，熟人作案超七成，家庭成员性侵案曝光量大幅上升；性侵者多次作案比例近六成，在没有外界力量阻止的情况下，性侵施害人往往多次作案，不会自动终止，持续作案往往达到2至3年，2019年曝光案例中，最长时间长达22年。另有数据显示，61.48%的青少年有过“青春期的困惑”，但高达78.24%的青少年缺乏青春期性健康教育，多数青少年的性健康知识靠“自学”。

在这样的背景下，《指南》的出台，可谓正当其时。只有将生命安全与健康教育全面融入中小学课程教材，才能实现生命安全与健康教育系列化、常态化、长效化。具体而言，生命安全与健康教育在小学、初中和高中三个学段有序铺开：小学阶段初步学习青春期发育；初中阶段学习青春期保健的基本知识和技能，提高预防性骚扰与性侵害的能力；高中阶段则要深入了解婚姻和生育相关知识及法律法规，能够有效预防和应对性骚扰与性侵害。

性教育成为每个孩子的必修课，系统了解相关知识和掌握相关技能之后，相信孩子们能更好地保护自己免受性侵猥亵的伤害。性侵害预防进中小学教材值得欣喜，但如何开展性教育，依然会面临诸多困难。其中，观念问题无疑是最大的“拦路虎”。

有专家直言，性教育最关键的还是在家庭。面对性教育，家长们往往心有千千结。一方面，校园性侵等事件频有发生，青少年性教育普及刻不容缓。另一方面，受传统观念影响，不少家长总觉得涉及“性”就是敏感的，或者认为无非就是男女之间的“那点事”，避而不谈。这样的分歧，导致围绕性教材的“尺度”问题屡屡引发争议。有些家长希望性教育的尺度能适当大一点，让孩子懂一些，但依然有不少家长认为不能太“直白”，要尽量隐晦一些，众口难调之下，给性教育出了道难题。

其实，性健康教育内涵很广泛，不仅包括生理、生殖解剖知识，还包括性心理发育、性伦理道德、性法律知识、性病防治知识等等，性教育要做的不只是简单的知识传授，而是加强价值观、道德观上的引导。

性教育不可怕，可怕的是怎么教育。对家长来说，首先要做到的就是自己“脱敏”，不要觉得性很羞耻，这样才能坦然面对孩子的问题。当然，教育部门和学校在推进这一教育时，也需要充分地考虑到这个问题的复杂性，做好充足的论证与准备，并对家长进行相应的教育引导。

(责编：郝孟佳、李依环)