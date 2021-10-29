人民网北京10月29日电 （记者孙竞、李依环）为有效防范“退费难”“卷钱跑路”等损害群众利益的问题发生，教育部等六部门日前联合印发《关于加强校外培训机构预收费监管工作的通知》（以下简称《通知》）。近日，教育部有关部门负责人就《通知》有关问题回答了记者提问。

该负责人表示，《通知》强调对面向中小学生（含幼儿园儿童）的校外培训机构，不区分学科类和非学科类，包括本《通知》发布前已收取但未完成培训服务的预收费资金，各地结合实际，采取银行托管或风险保证金方式，全面实行预收费监管。同时，要加强对培训领域贷款监管，严禁诱导中小学生家长使用分期贷款缴纳校外培训费用，减少冲动消费。

根据《通知》要求，校外培训机构要与符合条件的银行签订托管协议并报教育或其他主管部门备案，开立预收费资金托管专用账户，将预收费资金与其自有资金分账管理，预收费（包括以现金方式收取）须全部进入资金托管专用账户，做到全部预收费“应托管、尽托管”。

该负责人指出，校外培训一般采用先付费后服务的消费模式，一旦发生培训机构关停倒闭，学员和家长预交的培训费极有可能无法退回，自身利益将严重受损。预收费银行托管重在改变由培训机构单方控制预收费资金的状况，改变学员和家长在培训服务中的弱势地位。

“通过将预收费交由第三方即银行进行监督管理，按照培训服务提供进度向培训机构拨付资金，督促培训机构按合同约定履行义务，有效保障学员和家长的合法权益。培训机构一旦发生非正常停业，学员未消课的学费可从银行如数退还，最大限度保障了学员和家长的利益。”该负责人说。

《通知》提到，由于各地情况不同，各校外培训机构资金管理模式也不尽相同，在提供银行托管的同时，还明确了风险保证金的预收费监管方式，给各地提供选择。按照风险保证金方式的监管要求，由校外培训机构与符合条件的银行签订协议并报教育或其他主管部门备案，开立风险保证金专用账户，培训机构按要求缴存一定金额的风险保证金作为履行培训服务承诺和退费的资金保证，且不得用保证金进行融资担保。

该负责人表示，保证金的额度和监管要求由各地结合实际确定，具体额度实行动态调整，但底线标准是不得低于培训机构收取的所有学员单个收费周期（3个月）的费用总额。

“银行托管方式下，不需要额外占用培训机构的自有资金，但是对银行的管理服务水平要求高。风险保证金方式下，操作便捷，但培训机构监管专户上需要沉淀一定自有资金，且不能支配使用，现金流压力较大。但这些约束都是为了最大限度保障学员和家长的资金安全。”该负责人强调。

如何坚持系统治理，加强校外培训机构预收费监管？该负责人表示，一是协同监管机制，强化协作联动，不断织牢织密监管体，明确教育、发展改革、人民银行、银保监、税务、市场监管等部门的职责，形成监管合力；二是风险预警机制，确保早发现、早处置，防患于未然。教育行政、金融管理等相关部门要建立健全信息共享机制，及时研判风险情况，并向社会发布风险预警；三是行业自律机制，将培训机构的预收费情况纳入其诚信建设内容，充分发挥行业协会组织在信用建设、纠纷处理等方面的作用，引导培训机构规范运营，积极主动将培训预收费纳入监管。

(责编：李依环、宋美琪)