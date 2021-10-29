编者按：2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名已经开始，考生可于10月29日8:00至11月7日18:00期间，登录“2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员专题网站”进行网上报名，一起来看报名步骤。

一、登录遴选选调专题网站，进行网上注册，设置个人密码，填写详细信息，并选择参加笔试地点（城市）。用户名和个人密码是查询资格审查结果、下载打印准考证等事项的依据，请报名人员务必牢记。

二、通过报名系统上传近期2寸免冠正面证件照（照片文件应为jpg格式，30K以下）。

三、填报职位后，下载打印自动生成的《2022年度中央机关公开遴选公务员报名推荐表》或者《2022年度中央机关公开选调公务员报名推荐表》（以下统称《报名推荐表》），不得进行改动。如需对《报名推荐表》的有关内容进行修改，须通过报名系统进行，且须重新下载打印。

四、按照干部管理权限将《报名推荐表》报任免机关（单位）组织（人事）部门审核盖章。

五、将审核盖章后的《报名推荐表》制作成电子文档（扫描或拍摄，电子文档须处理为jpg格式，大小控制在200K以内），并通过报名系统上传，上传后须进行职位提交。改报职位或者退订职位后报考新职位，需重新下载打印《报名推荐表》，审核盖章并再次上传。

注：专门面向选调生的遴选职位，由省（自治区、直辖市）党委组织部统一组织推荐报名。

报名人员在报名阶段可自主选择或者修改参加笔试地点（城市），未选择的报名人员将统一安排在北京参加笔试；未能在规定时间内完成以上报名步骤的，视为放弃报名资格；每名报名人员限报1个面向所有符合条件公务员的遴选职位或者选调职位，多报无效；凡弄虚作假者，将取消遴选或者选调资格。

此外，本次公开遴选和公开选调不收取报名费。

(责编：郝孟佳、邓志慧)